Patrice Bergeron, l’idole de tous au Pro-Am

Patrice Bergeron a eu droit à une ovation monstre du public de Québec et à un concert d’éloges de ses pairs de la LNH. Le tout nouveau retraité n’a jamais aimé être le centre de l’attention, mais une exception était de mise, jeudi soir, pour ses adieux au Pro-Am Gagné-Bergeron.

Les quelque 10 500 amateurs de hockey réunis au Centre Vidéotron n’allaient pas manquer l’occasion de saluer l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la région de Québec. Patrice, Patrice, Patrice , ont-ils scandé, réservant au numéro 37 plusieurs minutes d’ovation.

Ça fait chaud au coeur, mais c'est le genre de moment où j'ai hâte que l'attention se déporte sur quelqu'un d'autre , a admis le héros de la soirée après la rencontre, rappelant que c'est grâce à sa famille et à ceux qui ont croisé sa route dans le hockey mineur de Québec qu'il a pu connaitre pareille carrière.

C'est plus moi qui avais envie de les remercier que le contraire , a conclu Bergeron avant d'enlacer ses proches l'un après l'autre.

Les Bruins venus dire au revoir

Signe de l’admiration que vouent les joueurs des Bruins à Patrice Bergeron, sept de ses coéquipiers de la saison dernière avaient pris l’avion, jeudi matin, pour un dernier tour de glace avec leur capitaine. Du nombre, son fidèle ailier Brad Marchand n’a pas manqué de souligner l’impact que le Québécois a eu sur sa carrière.

Je n’aurais certainement pas eu la même carrière si nous n’avions pas joué ensemble. [...] C’est le meilleur joueur de l’histoire de la LNH dans les deux sens de la patinoire , a vanté celui qui a passé plus d’une décennie sur le même trio que Bergeron.

Incroyable meneur sur la patinoire, le natif de Québec l’était encore plus en dehors, a ajouté Marchand. C’est un gars parfait. Un gentleman humble et calme. Il pense toujours aux autres. Il est toujours en train d’aider. C’est le genre d‘homme que tout père souhaite voir sa fille marier.

Un modèle pour les hockeyeurs québécois

L’influence de Patrice Bergeron s’étend toutefois bien au-delà du vestiaire des Bruins. L’un après l’autre, les meilleurs joueurs de hockey de la province se sont succédé devant les journalistes pour chanter les louanges du sextuple champion du trophée Selke.

Il est tellement respecté à travers la ligue. Il a donné le meilleur exemple possible pour devenir un joueur de la LNH. Je pense que tout le monde aimerait devenir comme lui , a salué le défenseur des Canadiens David Savard.

Ça va être plaisant de ne plus l’affronter , a pour sa part lancé le Beauceron Thomas Chabot, sourire en coin. J’ai eu la chance de le côtoyer à l'entraînement durant l’été. La manière dont il se comporte, on dit toujours qu’il faut être un professionnel, et bien c’est l’exemple parfait. Comme jeune Québécois, c’est quelqu’un qu’on a toujours admiré.

Quant à Jakob Pelletier, il n’aura eu le temps de jouer qu’un match contre Bergeron. Mais le jeune attaquant des Flames n’a pas caché avoir calqué son jeu, plus jeune, sur le centre des Bruins. J’essayais de regarder ce qu’il faisait sur la glace et de le reproduire. Que ce soit midget AAA, junior ou dans la LNH. De l’affronter cette année, de le voir à la mise au jeu, c’était incroyable. Je pense que je peux apprendre beaucoup de ça.

Bergeron et Gagné passent le flambeau

Après 15 ans, Patrice Bergeron et Simon Gagné en étaient à leur dernière année dans l’organisation du Pro-Am. C’est plus de 4 millions de dollars, dont 500 000 cette année, qui ont été remis à des organismes de Québec, dont Leucan et le Pignon Bleu.

Le Pro-Am continuera d'exister, même sans Simon Gagné et Patrice Bergeron.

Venir en aide aux familles défavorisées de la Capitale-Nationale tenait particulièrement à cœur aux deux joueurs retraités et ils se sont assurés que l’événement survivra sans eux.

À compter de l’année prochaine, l’événement rebaptisé Pro-Am Sun Life sera parrainé par différents joueurs québécois de la LNH, qui se relaieront d’année en année.