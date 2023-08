La prochaine vague de chaleur inquiète les pompiers en Colombie-Britannique

Les pompiers surveillent de près les communautés isolées en Colombie-Britannique après que de récents orages ont augmenté la possibilité de voir des feux de forêt éclater à l'arrivée d'une prochaine vague de chaleur, ce week-end.

Moins de 5 millimètres de pluie sont tombés dans certaines parties du sud et du sud-est de la province, où le niveau de danger lié aux incendies varie de modéré à extrême. Plusieurs feux ont entraîné des évacuations ou des alertes d'évacuation.

C'est le cas notamment sur les côtés est et ouest du lac Adams, au nord de Chase, où deux incendies sont actifs depuis près d'un mois.

Selon le service de lutte contre les incendies de forêt, BC Wildfire, même si des ordres d'évacuation concernent encore environ 100 propriétés autour du lac, le courant a été rétabli dans la zone évacuée du côté est du lac.

À l'ouest de Lillooet, les ordres d'évacuation ont pris fin pour les régions de Seton Portage et de Shalath, le long des lacs Anderson et Seton. Les pompiers progressent dans leur combat contre le feu de Casper Creek de 46 kilomètres carrés, qui a détruit une propriété depuis son départ, le 11 juillet.

Dans le nord de la Colombie-Britannique, de fortes pluies font en sorte que l'incendie de près de 6000 kilomètres carrés de Donnie Creek, le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province, est désormais classé comme étant incontrôlable et non plus notable .

Quelque 400 incendies sont toujours actifs en Colombie-Britannique.

Onze sont considérés comme des incendies notables, dont ceux à Adams Lake et à l'ouest de Lillooet, ce qui signifie qu'ils restent menaçants ou très visibles.