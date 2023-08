L’hôtel dans l’ancienne Église Sainte-Marie-de-l’Isle-Maligne ouvrira bientôt ses portes

Un an après avoir ouvert le Saint-Crème, un bar laitier dans l'ancienne église d’Isle-Maligne d’Alma, Vincent Lavoie, un jeune entrepreneur s’apprête à ouvrir un autre service unique dans le lieu de culte. Le 1er septembre, l’Autel-relais sera prêt à recevoir des visiteurs.

Ce projet s’inscrit dans une deuxième phase de la conversion de l’église, qui a été construite en 1938. Des travaux qui ont nécessité des investissements de 2,3 millions de dollars.

On exploite le concept de dormir dans une église à fond. [C’est] un concept architectural un peu flyé. On a ajouté une espèce de deuxième étage, un peu comme si c'était un cube flottant à l'intérieur de l’église , a expliqué Vincent Lavoie en entrevue à Place publique.

Les visiteurs pourront ainsi profiter des vitraux et de l’ameublement original de l’église, dont des prie-Dieux transformés en table de chevet ou encore des portes de confessionnal transformées en table de restaurant.

Le projet de reconversion de l’église en crèmerie et en hôtel vise une clientèle de tous les âges. Vincent Lavoie se dit par ailleurs surpris de voir des personnes plus âgées dans son bar laitier.

En après-midi, le dimanche, ça se remplit de personnes plus âgées. On a même des diacres et des curés qui sont venus [...]. Même s'il n’y a plus la dimension de culte qui est associé au lieu, ça reste que ça ressemble encore à une église.