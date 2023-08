Encore trop de gens n’éliminent pas de façon sécuritaire les médicaments dont ils n’ont plus besoin, ou encore laissent ces produits à la portée de leurs enfants, selon un sondage qui vient d’être effectué auprès des parents de plusieurs provinces.

Selon un sondage d’Angus Reid, une majorité de Canadiens savent qu’il ne faut pas simplement jeter à la poubelle ses vieux médicaments, mais au moins 47 % les éliminent quand même de façon inappropriée.

Méthodologie Le sondage de l’Association pour la récupération des produits santé en partenariat avec Jeunesse sans drogue Canada réalisé par Angus Reid a été effectué en ligne en juin 2023 auprès de 1005 parents d’enfants de 11 à 19 ans à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. À des fins de comparaison seulement, l’échantillonnage de parents donnerait une marge d’erreur de +/- 3,1 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %.

Il est donc recommandé de faire un ménage de ses médicaments pour voir ce qui n’est plus bon, comme on le fait de temps en temps avec son garde-manger. L’Association pour la récupération des produits santé (ARPS) suggère de ramener les médicaments périmés au moins une fois par an à son pharmacien de quartier.

Ouvrir en mode plein écran Si les médicaments ne sont pas ramené à un pharmacien . Photo : getty images/istockphoto / MJ_Prototype

Les pilules et comprimés peuvent tous être mis dans un sac transparent de type Ziploc et remis au pharmacien. Les médicaments liquides, sirops, onguents peuvent être laissés dans leurs bouteilles, de même que les inhalateurs.

Ramenez tout ça au pharmacien, qui sera à même de les éliminer de façon sécuritaire, à la fois pour les communautés et aussi pour l'environnement , explique Alain Renard, directeur des programmes de gérance de l’ ARPS , en entrevue jeudi à l’émission L’heure de pointe Acadie.

Ouvrir en mode plein écran Les produits homéopathiques peuvent également être rapportés en pharmacie. Photo : iStock

Les produits homéopathiques et les vitamines peuvent aussi être retournés aux pharmaciens, ajoute-t-il, car ils peuvent aussi avoir des impacts sur l'environnement.

Publicité

L’Association pour la récupération des produits santé ( ARPS ) rappelle que l’on peut ramener à la pharmacie les médicaments dont la date d’expiration est dépassée, ou ceux qu’on ne prévoit pas utiliser.

Sensibiliser les enfants aux dangers

Dans un monde parfait, les médicaments seraient gardés sous clé à la maison, si l’on a des enfants. L’enquête d’Angus Reid démontre que ce n’est pas le cas pour 85 % des parents.

En entrevue, Alain Renard souligne l’importance de parler des risques liés aux médicaments avec ses enfants, en fonction de leur âge, et de parler aux adolescents des dangers réels de surdose et d’intoxication si l’on consomme les médicaments que l’on retrouve à la maison.

En fait, c’est la chose responsable à faire pour la santé des êtres humains et de la nature, signale l’organisme à but non lucratif.

Il y a encore trop de cas actuellement d'intoxications, d'empoisonnements, à la fois chez les jeunes enfants, mais chez les enfants plus vieux aussi et les adolescents.

Risque de pollution de la nature

Jeter ses médicaments aux poubelles, ou les vider dans l’évier ou la toilette lance un cycle qui pose un risque de pollution de la nature et pour la santé des humains.

Publicité

Il y a plein de problèmes potentiels pour l'environnement, notamment des effets sur la mortalité des espèces aquatiques, des modifications de la physiologie des espèces, le comportement ou même la reproduction de ces espèces , a expliqué Alain Renard,

Et si les animaux consomment ces déchets provenant des médicaments, les gens peuvent ensuite y être exposés à travers ce qu’ils mangent et ce qu’ils boivent.

Si ces produits-là se retrouvent dans l'environnement, nous sommes à risque de les consommer , a insisté Alain Renard.

Avec les renseignements de l’émission L’heure de pointe Acadie