Près de 90% des personnes sans-abri à Saskatoon sont des Autochtones, selon un rapport

Un rapport du Saskatoon Housing Initiatives Partnership pour l'année 2022 note que 9 sans-abri sur 10 à Saskatoon sont des Autochtones. Ces données ont été présentées mercredi au conseil municipal, dans le cadre de la mise à jour du programme de logement de la ville.

Sur un échantillon de 550 personnes en situation d'itinérance, près de 90 % sont des Autochtones, révèle le rapport qui dresse le profil des sans-abri à Saskatoon.

Le document permettra à la Ville d'établir une liste prioritaire des personnes touchées par l'itinérance, selon ce qu’a déclaré la directrice de la planification et du développement Lesley Anderson.

Les données que nous avons sur la population nous permettent de constater que les besoins les plus importants concernent les Autochtones , indique-t-elle. C'est notre population cible.

De son côté, le directeur général du Centre des carrefours de l'Armée du Salut, Gordon Taylor, pense que l'itinérance est un défi pour la Ville.

La Ville fait beaucoup et fait ce qu'elle peut. Il existe un partenariat vraiment solide et efficace entre la Ville et diverses agences comme la nôtre à Saskatoon , admet-il.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les pompiers et les services de police. Mais c'est un défi à bien des égards, car l'économie est un véritable défi en ce moment.

Pour Gordon Taylor, ce sont en grande partie les répercussions de l'histoire et des traumatismes intergénérationnels qui seraient à la base de ce fort pourcentage d'itinérance chez les Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Des pompiers tentent de venir en aide aux personnes vulnérables dans les rues de Saskatoon, surtout quand il fait froid. (Photo d'archives) Photo : CBC/Don Somers

La toxicomanie, une autre source de préoccupation

Par ailleurs, le rapport montre aussi que 86 % des itinérants de Saskatoon ont un problème de toxicomanie.

La responsable clinique du centre de réadaptation Possibilities, Joanne Denis, estime que ce pourcentage est beaucoup plus élevé. C'est un triste chiffre, mais la réalité est probablement plus élevée , reconnaît Mme Denis.

Certaines personnes refusent de parler de leur toxicomanie en raison des obstacles auxquels elles sont confrontées après avoir admis qu'elles luttent contre une dépendance, fait-elle remarquer. De nombreuses personnes en difficulté ne l'admettent pas tant qu'elles ne sont pas prises en flagrant délit.

Le Conseil tribal de Saskatoon n’a pas donné suite aux demandes d'entrevue de Radio-Canada concernant le rapport.

Avec les informations de Camille Cusset