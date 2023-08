De nouvelles murales à l’îlot Fleurie

Les piliers de l’autoroute Dufferin-Montmorency, à Québec, subissent une véritable transformation artistique. Une douzaine d’artistes muralistes s’affairent actuellement à peindre de nouvelles murales sur ces grandes structures de béton dans le cadre des Passages insolites.

Les Passages insolites ont touché à presque tout, de la sculpture à l’installation, en passant par la performance et les arts vivants. Il ne manquait à son portfolio que des murales.

On n’en a jamais fait, dit Vincent Roy, codirecteur général et directeur artistique de Exmuro. On se demandait quoi faire pour notre 10e anniversaire, et on avait déjà un projet en cours avec la Ville de Québec. On s’est donc dit que c’était l’occasion de faire un événement dans un événement.

Les artistes s'affairent à terminer les nouvelles murales sur le viaduc de l'autoroute Dufferin-Montmorency. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

En étroite collaboration avec Québec Nova Murale et Street Art in Action, Passage mural a invité une douzaine d’artistes du Québec, du Canada, du Mexique, du Brésil, de l’Argentine, de l’Espagne, de la France et de la Belgique. On veut créer une métamorphose de l’espace urbain. C’est comme un musée en plein air , raconte Paula Casillas Sanchez, fondatrice et directrice de Street Art in Action.

Cette semaine de création est également une occasion exceptionnelle d’échanger pour ces artistes des quatre coins du monde. Ça devient une communauté d’artistes qui travaillent en même temps. Ils ont énormément de talent et se le disent entre eux , ajoute-t-elle.

À chaque pilier son histoire

Chaque artiste a un pilier à peindre et sept jours pour terminer son œuvre. Ils sont libres de peindre selon leur inspiration, en utilisant la technique de leur choix.

Par exemple, Sam Laloux a choisi de travailler avec des pochoirs qu’il a créés et imprimés chez lui, en Belgique. Le duo Medianeras (Argentine/Espagne) se concentre davantage sur les effets trompe-l’œil. Patrick Forchild, de Québec, s'inspire de sa vision de l’éducation pour créer tandis que Christophe St-Onge Aubut (Québec) met de l’avant la culture autochtone.

Des artistes de divers pays participent au renouvellement des murales sur les piliers de l'autoroute. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

MC Grou, artiste de Québec, a quant à elle entrepris une œuvre engagée. Sur son pilier, elle illustre le mouvement iranien Femme Vie Liberté et rend hommage à Mahsa Amini, décédée l’année dernière à l’âge de 22 ans, en Iran, à la suite d’une arrestation liée au port du voile.

Je ne suis pas d’origine iranienne, mais je suis une femme. Ça vient directement me chercher. Le fait que la communauté iranienne me fasse confiance pour parler de cette cause, ça me touche , témoigne l’artiste.

MC Grou a d’ailleurs eu l’aide de femmes iraniennes de Québec pour peindre son œuvre.

La pérennité de ces œuvres?

Exmuro ne prévoit pas d’entretien particulier pour les futures murales de l'Îlot Fleurie. Afin que celles-ci ne se dégradent pas comme les fresques des autres piliers de l’autoroute, elle organiserait plutôt d’autres événements de création de murales, afin de remplacer, le temps venu, les œuvres défraîchies.

Nous, on crée quelque chose qui va durer un certain temps. Le côté permanent est plutôt dans la récurrence et dans l’évolution aussi de ce qu’il va y avoir. Que ce soit un rendez-vous annuel, ce serait l’fun , commente M. Roy.

Le public est invité à l’inauguration des œuvres de Passage murale le samedi 12 août, dans une formule 5 à 7, en présence des artistes participants.