Les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles accueilleront cette année un nombre record d’étudiants étrangers, et ce, en dépit des défis de recrutement que vivent les établissements situés en région éloignée.

Cette année, 85 nouveaux étudiants internationaux rejoignent les salles de cours du Cégep de Baie-Comeau, alors qu’une cinquantaine avait fait son arrivée en 2022. Fait notable : le nombre d’inscriptions en provenance de l’Afrique francophone a triplé depuis l’an dernier, passant de 5 à 15.

La révision des procédures pour la délivrance des permis d’études par le gouvernement fédéral explique cette hausse, selon la conseillère en développement international au Cégep de Baie-Comeau, Isabelle Fournier.

Quant au Cégep de Sept-Îles, le sommet de 45 étudiants étrangers atteint cette année est plutôt dû à une augmentation du nombre de demandes d’admission, d'après la conseillère internationale au Cégep, Kyra Robertson. L’an dernier, 34 nouveaux étudiants internationaux avaient fait leur entrée sur ce campus.

Le Cégep de Baie-Comeau compte sur ses programmes exclusifs pour recruter des étudiants à l'extérieur du pays.

Défis de recrutement

Ces chiffres suivent la tendance des dernières années, alors que les deux cégeps de la Côte-Nord attirent de plus en plus d’étudiants internationaux, malgré les défis d'attraction et de rétention des étudiants.

L’établissement de Baie-Comeau peut compter sur certains programmes qui lui sont uniques pour séduire les futurs étudiants. On a des programmes qui nous distinguent pour lesquels on recrute beaucoup d'étudiants internationaux, surtout des étudiants français , indique Isabelle Fournier.

En contrepartie, elle souligne qu’il est plus ardu de recruter pour les programmes qui sont communs à plusieurs cégeps, notamment ceux des grands centres urbains. Elle cite en exemple les techniques en soins infirmiers et en éducation à l’enfance.

Kyra Robertson dresse le même portrait, surtout que le Cégep de Sept-Îles ne propose aucun programme exclusif. Choisir Sept-Îles, c'est de choisir un certain mode de vie. C'est choisir une place quand même isolée du reste du Québec , mentionne-t-elle. Les efforts de recrutement ciblent donc davantage les attraits de la région, notamment les activités de plein air.

Activités d’intégration

Les deux cégeps ont accueilli au début de la semaine leurs cohortes d’étudiants étrangers à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Des activités sociales et sportives sont prévues d’ici le commencement des cours, le 21 août.

Au Cégep de Sept-Îles, le calendrier des nouveaux étudiants internationaux est chargé : croisière d’observation de baleines, descente de la rivière Moisie en kayak et randonnées pédestres sont du nombre.

En parallèle, les deux établissements s’assurent que leurs nouveaux étudiants soient préparés à la vie nord-côtière.