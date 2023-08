L’Alberta n’appliquera pas le projet de règlement fédéral sur l’électricité propre

Le projet de règlement sur l'électricité propre au Canada pour un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 annoncé par Ottawa est rejeté par le gouvernement de l'Alberta.

Hors de question pour la province d’appliquer le projet de règlement fédéral pour un réseau électrique carboneutre dans sa forme actuelle.

Dans une conférence de presse jeudi, au centre McDougall à Calgary, la ministre de l’Environnement et des Zones protégées de l’Alberta, Rebecca Schulz, a déclaré que le plan d’Ottawa est inconstitutionnel, irresponsable et irréaliste .

Elle a expliqué entamer des pourparlers avec le gouvernement fédéral. Selon elle, si les deux parties ne sont pas en mesure de s’aligner, la province tracerait son propre chemin pour garantir un réseau d'électricité fiable et abordable .

Ça signifie qu'il faut s'assurer que nous disposons d'une réserve suffisante de gaz naturel et d’encourager le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, de petits réacteurs nucléaires modulaires, de l'hydrogène et de s’assurer d’avoir une quantité viable d'énergie éolienne, solaire et d'autres énergies renouvelables afin de faire baisser les coûts de l'électricité .

Les Albertains et notre gouvernement sont soucieux d'une gestion responsable de l'environnement , a-t-elle ajouté.

À son avis, le plan albertain permettra à la province de disposer d’un réseau électrique fiable, abordable et carboneutre d’ici 2050.

Le projet de réglementation fédéral ne sera pas mis en œuvre en Alberta.

Par voie de communiqué de presse, la première ministre de la province, Danielle Smith, a confirmé que l’Alberta n’appliquera pas le plan fédéral.

Publicité

On a désespérément besoin d’investissements dans de nouvelles centrales au gaz naturel et le projet de réglementation rend cela presque impossible , est-il écrit.

Si les réglementations étaient appliquées en Alberta, elles mettraient en danger la fiabilité du réseau électrique de la province et entraîneraient des augmentations massives des factures d'électricité des Albertains .

Suffisamment flexible

Le gouvernement fédéral, de son côté, estime que son approche offre suffisamment de flexibilité pour répondre aux différents besoins énergétiques des provinces et territoires du Canada.

Le règlement proposé autoriserait ainsi l'utilisation de sources non émettrices, telles que l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, solaire et nucléaire.

Et s'ils répondent à certains critères spécifiques, le recours au gaz naturel et au diesel serait aussi permis, selon une source de CBC News.

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a précisé en conférence de presse jeudi matin à Toronto que ce n'est pas au gouvernement fédéral de dire aux provinces ou aux compagnies d'électricité quel type d'énergie elles doivent utiliser pour se conformer à cette réglementation-là .

Les gouvernements provinciaux et des territoires ont 75 jours pour commenter le projet de règlement.