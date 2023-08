Retour en images sur la première semaine du 52e Folklorama

Cette première semaine du 52e Folklorama, ce sont vingt pavillons qui se sont invités à la fête.

Chaque pavillon présent propose un concept similaire : une exposition sur la culture du pays représenté, des mets locaux, un marché proposant des souvenirs typiques et un spectacle de danse traditionnelle.

Trois spectacles sont présentés dans la même soirée dans chacun des pavillons.

Les festivaliers peuvent ainsi vivre l’expérience de la culture du pays qu’ils visitent depuis Winnipeg.

Publicité

Le pavillon africain

C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les nombreux pays d’Afrique qui ont en commun le sens de la communauté et la joie de vivre.

Le point commun entre tous les pays d’Afrique, c’est ce qui est vibrant, ce qui bouge beaucoup, la danse, la musique, les habits colorés… on est à fond là-dedans. Et puis, ici, on s'entraide, on offre de la nourriture, on est dans le partage , explique Fatoumata Coulibaly, bénévole au pavillon.

Ouvrir en mode plein écran Fatoumata Coulibaly est bénévole pour la première fois de sa vie au pavillon africain. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les festivaliers peuvent profiter d'un spectacle de danse, notamment de danses provenant du Ghana, du Cameroun, de la Sierra Leone et du Nigeria.

Ouvrir en mode plein écran "Hold me tight" est une danse de la Sierra Leone qui représente les femmes et les enfants dont les frères et les pères sont partis à la guerre. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ouvrir en mode plein écran Le marché du pavillon africain propose entre autres à la vente des vêtements en tissu wax et en bazin. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le pavillon El Salvador

Ce retour en présentiel était très attendu par les organisateurs qui n’avaient pas pu ouvrir leur pavillon depuis la pandémie.

Le pavillon présente plusieurs traditions notamment de l’est du Salvador, une partie du pays de nouveau ouverte au tourisme. Il s'agit d'une fierté pour les Salvadoriens présents.

El Salvador est un petit pays, mais nous avons un grand cœur.

Ouvrir en mode plein écran Geovanni Valdes est ambassadeur pour la première fois au pavillon El Salvador. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le carnaval de San Miguel met notamment à l’honneur sa reine avec qui l'on peut se prendre en photo si on souhaite repartir de sa soirée avec un souvenir.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon El Salvador accueille la reine du carnaval de San Miguel. Les festivaliers peuvent se prendre en photo avec Shareen Coreas. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ouvrir en mode plein écran La cumba ou la cumbia est une danse traditionnelle du Salvador dansée en couple. C'est une des danses qui est présentée au pavillon El Salvador. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le pavillon Métis

Louis Riel et les Métis de la Rivière-Rouge sont à l’honneur au pavillon Métis.

Le pavillon s’est invité depuis seulement deux ans dans la programmation du Folklorama. C’est un moyen de célébrer la culture métisse pour de nombreux festivaliers.

En tant que Métis, c'est un événement vraiment important. C'est une façon de célébrer ma culture un peu plus et de la partager avec d'autres gens, même si ce n'est pas mon pavillon , indique la coordonnatrice du pavillon canadien-français, Julie Desrochers

Ouvrir en mode plein écran Julie Desrochers coordonne le pavillon canadien-français. Elle était présente au pavillon Métis pour célébrer sa culture. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

On y retrouve les artéfacts traditionnels de la culture métisse comme la ceinture fléchée, le perlage, le travail du cuir.

Ouvrir en mode plein écran Teresa Byrne et Johm Sobkovich tiennent le pavillon de l'histoire et de la culture des Métis. L'histoire est présentée de manière bilingue et met en avant Louis Riel. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Au son du violon, ce sont les danseurs de la Gigue des Métis de la rivière Rouge qui proposent un spectacle haut en couleur.

Ouvrir en mode plein écran La danse de la troupe d'Asham Stompers inclut des pas de gigue comme danse canadienne-française. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le pavillon Esprit d’Ukraine

L’ambiance est aussi à la fête au pavillon Esprit d’Ukraine avec les fêtes de Noël.

Un spectacle de danse de la compagnie ukrainienne Zoloto célèbre les traditions hivernales ukrainiennes comme la Saint-Nicolas, la veille de Noël et le Nouvel An.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon "Esprit d'Ukraine" accueille un groupe d'une quarantaine de danseurs qui offre un spectacle sur les traditions hivernales ukrainiennes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ouvrir en mode plein écran Le groupe ukrainien winnipégois de danse Zoloto. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

C’est aussi un moment de partage pour les Ukrainiens qui ont le sens de la famille.

On veut montrer que la famille, c'est vraiment quelque chose d’important pour nous et que nous avons une hospitalité généreuse. C'est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers , explique la coordonnatrice des VIP et des groupes pour Folklorama du Pavillon Esprit d’Ukraine, Vanessa Boughen.

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Boughen est la coordinatrice des VIP et des groupes pour Folklorama et pour le Pavillon "Esprit d’Ukraine". Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ouvrir en mode plein écran Les fleurs ont une symbolique importante dans la culture ukrainienne. Le coquelicot symbolise la jeunesse et la beauté. Le tournesol est le symbole du pays. Il représente la chaleur, la résilience et la paix. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour profiter de cette hospitalité, les visiteurs ont jusqu’au dimanche 13 août pour se rendre sur les lieux.

Vingt nouveaux pavillons ouvriront leur porte pour une semaine encore.