Période de chaleur prolongée attendue en Colombie-Britannique : « Soyez prêts »

Des températures au-dessus des moyennes saisonnières sont attendues partout en Colombie-Britannique dès le début de la fin de semaine. Comme ces températures pourraient déclencher des avertissements de chaleur dans certaines régions, la province invite à la prudence en raison des risques accrus pour la santé.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit que l’épisode de chaleur débutera sur l'île de Vancouver et dans le sud-ouest de la province, dont la région de Vancouver. Les températures élevées se déplaceront progressivement vers l'intérieur et le sud de la Colombie-Britannique au cours de la semaine prochaine.

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, indique que les températures attendues se situeront autour de 30 °C le long des zones côtières, d’un peu plus de 30 °C dans l'intérieur et dans la fourchette supérieure des 30 °C dans le sud-ouest de la province.

Il est essentiel que les gens comprennent les risques, se préparent aux conditions et sachent où trouver de l'aide , souligne la ministre Bowinn Ma.

Comment rester au frais pendant un épisode de chaleur intense? Identifiez des endroits à l'extérieur de votre domicile où vous pouvez vous rafraîchir si les températures à l'intérieur deviennent dangereuses, qu'il s'agisse d'un centre de rafraîchissement désigné, d'un centre communautaire, d'un aréna ou d'un centre commercial.

Abaissez votre niveau d’activité et évitez les activités intenses.

Ne laissez jamais d’enfants ou d’animaux de compagnie dans une voiture stationnée.

Évitez la lumière directe du soleil en restant à l’ombre et en portant un chapeau et des vêtements de protection.

Buvez beaucoup d’eau, peu importe si vous avez soif ou non. D’autres mesures sont disponibles dans le Guide de préparation en cas de chaleur extrême (Nouvelle fenêtre) de la Colombie-Britannique.

Pas aussi extrême que le dôme de 2021

Je tiens à rassurer tout le monde : ce prochain épisode de chaleur ne devrait pas être aussi extrême que celui auquel nous avons dû faire face en juin et juillet 2021 , souligne Bowinn Ma.

Entre le 25 juin et le 1er juillet 2021, un dôme de chaleur historique s’est abattu sur l’ouest du Canada. En Colombie-Britannique, 619 personnes sont décédées, selon un rapport du Bureau des coroners de la province publié en juin 2022.

Il s’agit du phénomène météorologique le plus meurtrier au Canada à ce jour.

Nicolas Roux, responsable des communications et événements à RésoSanté, explique que les jours plus courts et les nuits plus longues en août qu'en juin permettent de prolonger les températures nocturnes de refroidissement.

[Le dôme de chaleur a eu lieu] à la fin juin, au solstice. Les nuits étaient beaucoup plus courtes , indique-t-il. C’est important de profiter de la longueur des nuits pour essayer de rafraîchir son environnement; aller à l’extérieur, faire rentrer de l’air frais la nuit [...] et permettre à votre corps de se refroidir , ajoute-t-il.

Conjuguer chaleur et sécheresse

À l’heure actuelle, un peu plus de 80 % des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique, soit 28 des 34 bassins, se trouvent aux niveaux 4 ou 5 de sécheresse, soit les niveaux les plus élevés du système de classification.

Il s'agit d'une situation sans précédent, d’un risque que la Colombie-Britannique n'a jamais connu à un niveau aussi extrême et qui nécessitera l'intervention de tous les ordres de gouvernement pour s’en sortir.

Avec la vague de chaleur de la fin de semaine, Nicolas Roux souligne l’importance de conjuguer les mesures à prendre quant à la chaleur, mais aussi par rapport à la sécheresse alors que des restrictions d’eau sont mises en place par les villes et districts régionaux.

On nous dit qu’il faut se rafraîchir lorsqu’il fait chaud, comme prendre des douches, mais en même temps, on nous demande de prendre des douches plus courtes , soulève-t-il. Il recommande de profiter de l’environnement autour de soi pour se rafraîchir, comme en plongeant dans les lacs ou l’océan qui borde la province.

Avec des informations de Catherine Dib