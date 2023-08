Les friperies à bas prix ont la cote au Bas-Saint-Laurent

Au cours de la dernière année, les friperies à petit prix du Bas-Saint-Laurent ont accueilli jusqu’à deux fois plus de clients dans leurs établissements. Cette forte croissance s’expliquerait en partie par l’inflation bien présente au Québec.

Marie-Line Boies possède une friperie à Saint-Anaclet-de-Lessard. Ouverte depuis trois ans, son entreprise servait en moyenne une quinzaine de clients par jour.

Mais depuis un an, la cloche de la porte d’entrée de sa boutique résonne continuellement. C’est aujourd’hui une trentaine de clients qui se succèdent et se croisent dans son portique.

Pour moi, c'est beaucoup pour une petite friperie qui ne vend pas cher , confie Marie-Line Boies.

Ouvrir en mode plein écran L'indice des prix à la consommation était de 2,8 % en juin 2023. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les clients rappellent que magasiner en friperie réduit la pression dans les sites d'enfouissement et permet de réaliser des économies.

Moi, avant d'aller dans de grands magasins, je vais faire les friperies pour voir si ce [dont] j'ai besoin, je peux le trouver à un prix plus réduit. Ça permet en même temps de faire du recyclage, ça permet de réutiliser des choses qui sont encore tout à fait encore utilisables , affirme Manon Desmarais, rencontrée à la Friperie la Fouinnerie.

Ouvrir en mode plein écran Cette Nord-Côtière profite de ses vacances pour visiter les friperies du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Même en vacances, la Nord-Côtière examine minutieusement les étalages des friperies à la recherche de trésors.

Moi, je trouve que c'est magasiner intelligemment.

Conserver les bas prix

La friperie de Daniel Gagné est bien établie dans le paysage rimouskois depuis quelques années. Malgré sa notoriété, le propriétaire du Comptoir du Mercredi a choisi de continuer à offrir de la marchandise abordable et de limiter l'augmentation des prix de la marchandise en magasin. Je veux être le plus bas en ville , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La liste des prix est bien visible à la Friperie chez Mamie. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

C'est également le cas de la copropriétaire de la Friperie la Fouinnerie qui tient à offrir des bas prix à sa clientèle.

Honnêtement, quand on a ouvert il y a 10 ans, on était dans des prix raisonnables et on est restés avec les mêmes prix. Je n'ai rien changé au niveau de mes prix , précise Lynda Methot.

Les propriétaires expliquent qu’ils peuvent se permettre de garder des bas prix, soit un dollar ou deux pour certains articles, grâce aux clients qui sont au rendez-vous.

Ouvrir en mode plein écran Les dons permettent aux friperies de conserver des prix bas. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

L'afflux de marchandises permet également aux friperies de résister aux frais de gestion sans refiler la facture aux clients, selon eux.

Ces commerces ont par ailleurs une mission sociale en donnant les biens au lieu de s’en départir. J'essaye d’aider plein de clientèle, je fais des dons à l'occasion , fait valoir Mme Boies.

L’automne est une saison importante pour les friperies. À l'approche de la rentrée scolaire, elles s'attendent à accueillir un nombre plus grand de clients et à gérer plus de dons comparativement à l’an passé.