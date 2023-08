La programmation de la cinquième Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon est dévoilée

La Municipalité de Saint-Gédéon a dévoilé jeudi la programmation de la cinquième Grande fête des récoltes, qui se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 août dans le secteur de la rue de la Plage. Pour l’occasion, plus d’une quarantaine d’exposants y prendront part pour faire découvrir leurs produits et leur entreprise sous le chapiteau Rio Tinto.

C’est sous la présidence d’honneur de l’ancien joueur de la Ligue nationale de Hockey (LNH), Antoine Roussel et copropriétaire de l’érablière au Sucre d'or, que se dérouleront les festivités.

De nombreuses activités et spectacles gratuits sont au menu, dont une prestation de l’artiste Thomas Folly originaire de Saint-Gédéon le samedi, ou encore le concours de BBQ amateur qui en sera à sa première édition.

La moitié des exposants proposeront des produits maraîchers et agroalimentaires transformés tels que légumes, petits fruits de saison, viandes, fromages, pains, pâtisseries, miel, saumon fumé, produits de l’érable, sauces piquantes, alcools fins, et j’en passe , a mentionné par voie de communiqué Stéphanie Mc Nicoll, présidente du comité organisateur.

De nombreuses activités familiales telles que des jeux gonflables, du maquillage, des mascottes, une machine à mousse et de l’animation sont prévus dans la Zone famille Desjardins, à l’extérieur du parc Saint-Antoine.

« Vous aurez sans aucun doute remarqué que notre municipalité est en pleine effervescence avec ses nombreux évènements, attraits et activités. Saint-Gédéon est plus que jamais attractive. J’invite la population locale et régionale à participer en grand nombre à la Grande fête des récoltes et je remercie personnellement tous nos partenaires, commanditaires et exposants qui ont répondu si positivement à l’invitation », a conclu le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.