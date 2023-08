Nouvelle piscine à Ville-Marie : une importante demande de subvention à venir

Le projet d’infrastructure aquatique au Témiscamingue, soit la nouvelle piscine à Ville-Marie, connaît de nouvelles avancées.

L'organisme chargé du dossier, le Complexe des Eaux profondes, déposera en septembre son projet auprès du gouvernement du Québec dans le cadre du nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Cette demande de subvention pourrait permettre à l'organisme de couvrir 66 % du total des coûts du projet. Ce dernier pourrait même être financé jusqu’à 90 % en combinant des subventions provenant de différents ministères.

Étant donné qu’on est un petit milieu, pour pouvoir avoir une infrastructure de ce type, c’est une bonne nouvelle pour nous , se réjouit la présidente du Complexe des Eaux profondes, Nathalie Cardinal.

L’organisme devrait recevoir une réponse au cours de l’hiver 2024, selon Mme Cardinal. Des démarches seront effectuées auprès de différents ministères afin de combler les 33 % manquants.

En juin 2022, la Ville de Ville-Marie avait fait don d’un terrain lui appartenant au Complexe des Eaux profondes pour accueillir le futur bâtiment aquatique.

Ouvrir en mode plein écran Le terrain que la Ville de Ville-Marie a donné pour le projet d'infrastructure aquatique du Témiscamingue est situé entre les rues Saint-André, Industrielle et Saint-Gabriel Sud. Photo : Capture d’écran / Ministère québécois de l'Énergie et Ressources naturelles

Des appuis du milieu

La campagne d'appui lancée ce printemps a permis de recueillir environ 500 lettres des gens du milieu. C’est un projet très rassembleur pour le Témiscamingue. C’est une infrastructure qui va rallier plusieurs personnes , soutient Nathalie Cardinal.

Publicité

Jusqu'à maintenant, 12 municipalités du Témiscamingue ainsi que la Première Nation de Long Point ont confirmé leur désir de prendre part au projet.

On a déjà fait beaucoup de démarches avec les municipalités, mais maintenant, l’entonnoir se rétrécit parce qu’on arrive avec des demandes un peu plus précises. On va donc pouvoir aller les solliciter parce que c’est sûr que si les municipalités n’embarquent pas, il n’y a pas de projet. On a besoin de leur appui financier et moral pour pouvoir aller de l’avant , explique Nathalie Cardinal.