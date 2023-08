Agression au couteau : Tommy Gordon évite la prison

L'homme qui a agressé quatre personnes au couteau dans le stationnement du bar le Shaker en août 2021 n'ira pas en prison. Tommy Gordon écope plutôt d'une peine de 18 mois dans la collectivité, soit la prison à domicile.

C'est ce qu'a décidé la juge, Danielle Côté, jeudi, au palais de justice de Sherbrooke. Le jeune homme de 20 ans, qui en avait 18 au moment des faits, était notamment accusé de voies de faits graves, de voies de faits armées et de menaces.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Florence Fortier, rappelle que l'accusé devra respecter des conditions restrictives lors de sa détention. Notamment, la condition d'une assignation à domicile pendant les 12 premiers mois 24 heures sur 24 , sauf pour les exceptions. Par la suite, six mois avec un couvre-feu. Les exceptions, c'est pour un travail rémunéré.

La juge a souligné le cheminement exceptionnel de l’accusé et la réussite d’une thérapie fermée de 9 mois.

Les lésions sont très sérieuses, le nombre de victimes aussi, tant les lésions physiques que psychologiques. Oui, il y avait ces éléments qui pesaient forts, mais il y avait aussi une belle réhabilitation et c'est un principe que la juge a rappelé fortement dans sa décision, mais qui est tout aussi important.

Également, Tommy Gordon ne peut posséder d'armes à feu et d'armes blanches, ni consommer de la drogue et de l'alcool. Il lui est également interdit de communiquer avec les victimes.

Il devra également, après sa peine, suivre une probation de trois ans.

Avec les informations de Jeanne Trépanier