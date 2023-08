800 articles manquent à l’appel aux Musées canadiens de l’histoire et de la guerre

Le Bureau du vérificateur général du Canada souligne des problèmes dans la gestion de l’inventaire des collections du Musée canadien de l’histoire (MCH) et du Musée canadien de la guerre (MCG). Le rapport publié jeudi dévoile entre autres que 800 articles étaient manquants en août 2022 dans les deux institutions, dont cinq d’une « grande importance historique » au MCH.

La Société [NDLR : qui gère les deux musées en question] ne disposait pas de moyens et de méthodes fiables pour gérer l’inventaire, ce qui compromettait la protection de ses collections contenant plus de quatre millions d’objets , peut-on lire dans ce rapport.

Le document précise qu’en date d’août 2022, le Musée canadien de la guerre ne disposait pas de renseignements sur l’origine de plus de 15 000 articles de son inventaire, et comptait environ 750 des articles manquants.

La vérificatrice générale souligne aussi que les Musées ne vérifiaient pas régulièrement l'accès électronique du personnel aux lieux sécurisés où sont conservées les collections dans les deux musées. À ces faiblesses s’ajoutaient des processus de traitement de conservation pour lesquels la documentation était insuffisante , indique le rapport.

Trois recommandations de gestion plus serrée de l’inventaire des collections et de leur conservation ont notamment été émises par la vérificatrice générale. La Société les a toutes acceptées et s’est engagée à mettre en place, d’ici au 31 mars 2024, une série de mesures pour remédier aux lacunes relevées.