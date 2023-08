Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse jongle avec l'idée de permettre aux petites municipalités de lancer des alertes d'urgence en cas d'inondation, mais un expert estime que la gestion de la province en ce qui a trait aux inondations pose des problèmes plus vastes.

En mêlée de presse mercredi, le premier ministre Tim Houston a révélé que son gouvernement envisage de décentraliser le pouvoir de déclencher des alertes au public à l'aide du système En alerte , afin de le mettre entre les mains des autorités locales.

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, dit que son gouvernement envisage de décentraliser le pouvoir de déclencher des alertes au public. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Lors des pluies diluviennes des 21 et 22 juillet en Nouvelle-Écosse, deux heures se sont écoulées entre le moment où un chef adjoint des pompiers volontaires a demandé qu'une alerte soit envoyée et le moment où le message est apparu sur les appareils des Néo-Écossais.

Blair Feltmate, qui est expert en adaptation climatique à l'Université de Waterloo, reconnaît qu'il pourrait être bénéfique de donner plus de pouvoir aux autorités locales dans la gestion du système En alerte .

Il souligne toutefois que pour que cette mesure soit efficace, il faudrait octroyer plus de ressources et offrir plus de formation aux intervenants sur le terrain.

À son avis, le système de préparation aux inondations de la Nouvelle-Écosse compte plusieurs failles.

Il croit qu'un examen indépendant devrait être mené pour mieux cerner ce qui n'a pas bien fonctionné lors des récentes inondations.