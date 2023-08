Une nouvelle web-série franco-manitobaine en préparation à Saint-Boniface

Les faillites d'Astrid, une nouvelle web-série écrite et réalisée par la Franco-manitobaine Éléna Sturk-Lussier est en préparation, et l'histoire se passe à Saint-Boniface.

La jeune étudiante franco-manitobaine Astrid part étudier à Montréal avec l’espoir de ne jamais revenir à Saint-Boniface. Mais elle échoue dans ses études et décide de revenir pour soutenir sa jeune sœur qui traverse un moment difficile.

Cette histoire fait écho à la réalité de nombreux Franco-Manitobains.

Quitter pour aller à la grande ville, quitter pour aller à Montréal… C’est la réalité de beaucoup de gens qui partent et qui reviennent. Moi-même, je suis revenue à ma petite communauté après être partie , confie la scénariste et réalisatrice Éléna Sturk-Lussier.

On a alors le sentiment d’être en faillite, mais on retrouve aussi cette merveilleuse solidarité de notre communauté , poursuit-elle.

Le personne d'Astrid est interprété par Alice Blondeau. La comédienne vient du Québec et a été accompagnée par Micheline Marchildon pour apprendre à parler le français avec un accent franco-manitobain. Sa jeune sœur est interprétée par la Franco-Manitobaine Zoé Gagnon.

Afin de pouvoir diffuser cette série de 6 épisodes d’une quinzaine de minutes, Éléna Sturk-Lussier a besoin de présenter aux diffuseurs et aux bailleurs de fonds une preuve de concept tourné en une journée dans Saint-Boniface.

Le tournage de la preuve de concept a eu lieu à Saint-Boniface durant toute une journée.

En deux minutes, les gens doivent comprendre de quoi parle la série , explique Éléna Sturk-Lussier.

Éléna Sturk-Lussier a obtenu une subvention du Fonds indépendant de production pour réaliser une preuve de concept. C’est la première étape avant d’envisager d’aller plus loin dans la production et la réalisation de la web-série.

Une collaboration mère-fille

La productrice Danielle Sturk accompagne sa fille sur ce projet. Elle trouve son chemin et je suis là pour la soutenir du mieux que je peux , rapporte-t-elle.

Cette collaboration mère-fille n’est pas la première. Éléna Sturk-Lussier est passionnée d’écriture dès le plus jeune âge. Danielle Sturk et elle ont travaillé ensemble de nombreuses années auparavant sur d’autres projets, mais de manière plus privée.

Danielle Sturk avoue qu'elle doit apprendre à ne pas parler tout le temps de travail avec sa fille. "Éléna sait mettre des frontières entre la vie privée et la vie professionnelle et je dois apprendre à le faire davantage", confie-t-elle.

C’est la première fois que Danielle Sturk produit pour une autre personne. Mon rôle est de trouver des financiers qui s’intéressent à ce projet et un diffuseur qui accepte d’accueillir cette série sur sa plateforme , explique-t-elle.

En évoquant l’industrie du cinéma au Manitoba, Danielle Sturk constate que de plus en plus de séries sont produites localement par et avec des professionnels franco-manitobains.

Le cinéaste franco-manitobain Stéphane Oystryk est d'ailleurs consultant en scénarisation sur le projet d'Éléna Sturk-Lussier.