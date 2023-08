La compagnie Riot King déchaîne Tennessee Williams

Jusqu’au dimanche 13 août, la compagnie Riot King présente Suddenly Last Summer (Soudain l'été dernier) du dramaturge américain Tennessee Williams, au Sorry Studios de Toronto. Un texte sur la confrontation de deux vérités dans un climat de folie pure.

Parcs, cafés, lieux insolites… Riot King est habituée des espaces atypiques pour présenter ses productions. Pour donner un cadre à cette pièce qui se déroule dans l’atmosphère tropicale de la Nouvelle-Orléans, le choix s’est porté sur un studio de l’ouest de la ville, dans le quartier Parkdale.

Suddenly Last Summer commence par l’arrivée du Dr Cukrowicz, sollicité par Violet Venable pour pratiquer une lobotomie sur sa nièce, Catharine Holly. Cette dernière était présente lors de la mort du fils de Mme Venable pendant un voyage en Europe, mais elle a perdu la tête depuis et il est difficile de comprendre ce qu’il s’est passé.

La présence du docteur doit permettre de démêler le vrai du faux. Celui-ci ne juge pas l’opération nécessaire et passe le temps de la pièce à tenter de la comprendre, ce qu’il parvient à faire dans la toute dernière minute de la pièce.

Ouvrir en mode plein écran Lindsey Middleton dans le rôle de Catharine Holly et Jobina Sitoh dans le rôle de sœur Felicity. Photo : Danielle Thorn

Des plantes et des amis

La metteuse en scène Kathleen Welch a eu un coup de cœur pour le cadre qu’elle a choisi, car il correspond exactement aux indications du texte : l’histoire se déroule dans un jardin et elle a pu jouer sur l’intérieur et l’extérieur ainsi que sur la lumière naturelle .

À cet espace s’ajoute une scénographie imposante composée de dizaines de plantes d’intérieur disposées ici et là sur le plateau. On a beaucoup sollicité nos amis pour ça ! , s'exclame-t-elle. Le résultat est impressionnant.

Il fallait au moins cet écrin particulier pour que Kathleen Welch puisse s’immerger elle aussi dans l’histoire. Celle qui a découvert le dramaturge américain pendant ses études avec A Streetcar Named Desire (Un tramway nommé Désir) rêvait de monter Suddenly Last Summer depuis une dizaine d'années.

Lorsque les discussions se sont engagées avec Riot King, elle y a vu l’opportunité d’explorer l’étrangeté de l’auteur. Elle ajoute que, dans cette pièce, tout est à propos de la vérité, mais on n’est jamais certain que celle-ci va éclater, on reste dans une zone grise .

Un avis que partage Ryan Iwanicki, celui qui incarne le Dr Cukrowicz et qui précise que c’est rare une pièce où le comédien doit écouter plus que parler . C’est une opportunité de faire quelque chose de différent, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Elaine Lindo dans le rôle de Violet Venable et Ryan Iwanicki dans le rôle du Dr. Cukrowicz Photo : Danielle Thorn

Une tension palpable

La tension de Suddenly Last Summer est caractérisée par le jeu des trois personnages principaux. Les comédiens qui incarnent les intentions de la pièce — un combat pour savoir ce qui est arrivé au fils de Violet — sont d’une justesse rare. Il faut également souligner le talent de Lindsey Middleton dans la peau de Catharine Holly : elle incarne parfaitement la folie inhérente au rôle.

Avec cette nouvelle production, la compagnie Riot King part du lieu pour faire émerger toute la force du texte. Une histoire où la vérité est toute relative. Ces questions posées en 1958 ont une résonance particulière avec l’époque.