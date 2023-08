83 éventuelles tombes anonymes seraient détectées par la Première Nation English River

La Première Nation English River en Saskatchewan déclare avoir repéré d’éventuelles tombes anonymes à la suite d’une recherche effectuée par géoradar dans le cimetière de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Beauval et aux alentours.

Les recherches débutées en 2021 auraient permis de découvrir 83 tombes potentielles ou zones d’intérêt dans le cimetière de l’ancien pensionnat de Beauval dont certaines n’étaient pas marquées, informe la Première Nation English River dans un communiqué de presse.

Selon cette communauté autochtone située dans le nord-ouest de la Saskatchewan, les travaux ont été réalisés à l’aide d’un géoradar, un appareil utilisé pour détecter des anomalies sous terre. D’autres fouilles plus poussées sont attendues pour confirmer ou non s’il s’agit de sépultures anonymes.

La cheffe de la Première Nation English River, Jenny Wolverine, indique qu’une douzaine de tombes potentielles mesurant 2,5 pieds de long (soit environ 76 cm) seraient celles d’enfants. Ce qui correspond, selon elle, à plusieurs témoignages de naissance et de décès ultérieurs d'enfants livrés par des survivants de ce pensionnat.

Nous annonçons qu'après une enquête et une étude plus approfondies de ces éventuels sites funéraires non marqués, la plupart d'entre eux ont été étiquetés comme étant de la taille d'un enfant.

Ouvrir en mode plein écran Des élèves du pensionnat pour Autochtones de Beauval. Photo : (Gracieuseté : Première Nation d'English River)

La Première Nation English River annonce que d'autres sites ont été identifiés et qu’ils feront l’objet de recherche au cours de l'année à venir. Elle ajoute qu’un grand nombre de documents liés au pensionnat de Beauval ont été mis à disposition du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Certains de ces documents, dont des manuscrits en français, sont actuellement traduits et analysés. Ce processus devrait se poursuivre au cours des deux ou trois prochaines années.

On espère qu'à terme, ces dossiers permettront d'identifier ces enfants et les Premières Nations auxquelles ils appartiennent.

Le conseil des aînés de cette communauté s'est déclaré choqué, mais pas surpris d'apprendre les conclusions de la première phase des recherches. Nous pouvons confirmer que nous avons entendu des récits déchirants de survivants sur des abus physiques, sexuels, émotionnels et spirituels, y compris des récits d'enfants morts dans des circonstances suspectes, et même des bébés nés et morts dans cette école.

Ouvrir en mode plein écran L'école du pensionnat pour Autochtones de Beauval. Photo : (Gracieuseté : Première Nation d'English River)

Un conseil spécial composé de membres de la communauté, d'anciens et de survivants fournit des conseils et des orientations sur les prochaines étapes.

Publicité

Solidarité de la Nation métisse de la Saskatchewan

La Nation métisse de la Saskatchewan apporte son soutien à la Première Nation English River dans le cadre de ces recherches.

Dans un communiqué, la vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan, Michelle LeClair, indique que les deux communautés sont étroitement liées. Elle informe qu’une équipe d'intervention d'urgence de la Nation métisse de la Saskatchewan a été mobilisée pour apporter son soutien à toute personne dans le besoin pendant cette période.

La Première Nation English River prévoit de fournir plus d'informations à la fin du mois d'août. En attendant, Jenny Wolverine demande aux membres de la communauté de respecter la vie privée des membres de cette communauté pendant qu'ils traitent ces nouvelles informations.

La Première Nation English River est la dernière communauté autochtone à rendre publiques ses découvertes concernant la découverte d'éventuelles tombes anonymes.