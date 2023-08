Nouvel accord sur la gestion des hydrocarbures entre Ottawa et des communautés du Nord

La Société régionale inuvialuit a conclu une entente avec Ottawa, les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sur la gestion et l'exploitation des hydrocarbures, notamment en ce qui a trait au partage des revenus.

L’Accord sur l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (extracôtier) garantit que les Inuvialuit et les résidents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest soient les principaux bénéficiaires des activités économiques qui concernent les projets liés au pétrole et au gaz dans leurs régions , indique le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dans un communiqué de presse.

Le président-directeur général de la Société régionale inuvialuit, Duane Smith, les premiers ministres respectifs du Yukon et des T.N.-O. , Ranj Pillai et Caroline Cochrane, ainsi que le ministre fédéral des Affaires du Nord, Daniel Vandal, étaient de passage à Inuvik, aux T.N.-O. pour annoncer l'accord.

Selon le gouvernement fédéral, l’accord est le premier en son genre incluant un gouvernement autochtone comme partenaire à part entière . Lorsqu'elle aura été mise en oeuvre, l’entente servira d’exemple pour une coopération responsable en matière d’énergie propre à l’avenir , soutient le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

L’accord n’aura toutefois pas d’incidence sur le moratoire sur l’exploitation gazière et pétrolière dans l’Arctique, dont les restrictions ont été prolongées au mois de décembre, selon Ottawa.

En 2016, le gouvernement fédéral avait annoncé de façon unilatérale qu’il ne délivrerait plus de permis d’exploitation des hydrocarbures dans les eaux canadiennes de l'Arctique.