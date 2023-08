Un coup de pouce apprécié pour le Camp Massawippi

Une dizaine de membres de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) s’est rendue au camp Massawippi, à Ayer’s Cliff, jeudi, afin de donner un coup de pouce.

Ils ont ainsi pu échanger avec le personnel du camp en plus d'aider. On a fait des tâches de peinture pour entretenir l’équipement. On le sait, ce sont des structures qui demandent énormément d’entretien, mentionne la présidente de l'Association des pédiatres du Québec, Marie-Claude Roy. On sait à quel point les ressources humaines sont importantes.

Le Camp Massawippi accueille des adolescents et des jeunes adultes qui vivent avec des déficiences physiques, visuelles et auditives. Ces derniers peuvent profiter d'activités de plein air en toute sécurité.

Avec des conditions de déficience physique majeures, vous savez, souvent ils sont à l’intérieur, ils ne peuvent pas sortir […] C’est vraiment quelque chose d’unique que l’on peut leur offrir, ainsi que de nouvelles expériences.

Un don apprécié en contexte de pénurie de main-d'œuvre

Cet arrêt de la fondation à Ayer’s Cliff n’est pas anodin, puisqu'elle a récemment fait un don de 35 000 $ au camp. Il s'agit d'une aide chaleureusement reçue par son directeur général, Karl Boulé, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le don de la fondation est vraiment quelque chose qui nous aide énormément, pour justement payer les salaires qui augmentent.

Ouvrir en mode plein écran Les campeurs peuvent effectuer toutes sortes d'activités. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Étant donné que chacun de nos campeurs, pour la plupart, ont besoin de services un pour un, donc d'un moniteur pour un campeur, on doit absolument trouver le nombre nécessaire de moniteurs pour pouvoir accueillir le bon nombre de campeurs.

La Fondation de la FMSQ a pour mission de soutenir les proches aidants depuis une dizaine d'années. Selon Marie-Claude Roy, la fondation soutient des organismes et des camps pour les familles qui ont besoin de répit, mais aussi pour les patients qui ont besoin de vivre une expérience comme celle qu’offre le Camp Massawippi .