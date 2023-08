Des récoltes à l’eau sur la Côte-Nord

Des producteurs agricoles voient leurs récoltes gâchées en raison d'importantes quantités de pluie reçues sur la région cet été. Fruits endommagés, infestations, inondations : c’est une saison à oublier pour plusieurs agriculteurs de la Côte-Nord.

C’est le cas de Josée Picard, propriétaire des Jardins de Gallix, dont 60 % de sa production de fraises est perdue.

L'humidité s'est transformée en moisissure. Ce fruit-là, accoté à un autre fruit, le fait pourrir aussi , se désole-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Aux Jardins de Gallix, un climat sec aurait été bénéfique. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Josée Picard cultive par ailleurs des amélanches et des framboises, mais elles aussi ont été gâchées par l'absence de journée au climat sec. Les amélanches craquent lorsqu’elles sont gorgées d’eau et les framboises sont trop molles pour la récolte.

En plus, les limaces et les champignons profitent du temps chaud et humide pour se répandre et dévorer les plants.

Un soutien financier espéré

La culture en serre offre de meilleures récoltes que celles à l’extérieur. Aux Jardins de Gallix comme au maraîcher Le Végétarien, à Sept-Îles, les concombres ont une bonne croissance à l'intérieur.

La culture en serre n'est cependant pas suffisante pour faire vivre les maraîchers qui tirent la sonnette d’alarme. Ils espèrent recevoir un soutien financier rapide de la part de Québec. On en a besoin de nos agriculteurs. Tout le monde qui est là en a besoin. Moi, je n'ai pas d'assurance récolte en ce moment , souligne-t-elle.

Des programmes d’aide existent, mais ils sont jugés désuets par l’ UPA , qui réclame leur modernisation depuis plusieurs années.

Les producteurs agricoles devront prendre leur mal en patience alors que la pluie continue de tomber sur la région. Au cours des prochains jours, de 20 à 35 mm de pluie sont attendus.

