Les grands requins blancs, de plus en plus nombreux dans les eaux de la côte est du pays, sont au Canada Atlantique pour y rester, selon un expert de la faune marine.

Fred Whoriskey, directeur général du réseau Ocean Tracking Network à l’Université Dalhousie d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, dit qu’il y a au moins une centaine de requins blancs dans les Maritimes.

Et beaucoup plus probablement , ajoute le scientifique, car il est certain que ce ne sont pas tous les requins passés par l’Atlantique qui ont été observés et identifiés.

Les grands requins blancs sont toujours une espèce menacée, a expliqué Fred Whoriskey dans une entrevue, jeudi. Mais les efforts de conservation fonctionnent.

C'est un rétablissement de l'espèce

Depuis peu en Amérique du Nord, on a vu une augmentation du nombre de requins blancs qui sont présents. On pense que c'est dû au fait que les mesures de conservation prises depuis une vingtaine d'années sont en train de prendre effet , a-t-il déclaré. C'est un rétablissement de l'espèce.

Fred Whoriskey en entrevue à Halifax, jeudi.

On serait donc en train de renverser les dommages causés par les pêches dans les décennies précédentes. Ce n'étaient pas des pêcheries dirigées vers les requins blancs, mais surtout c'étaient des captures accidentelles , précise Fred Whoriskey.

Des grands requins par centaines

Dans les quatre dernières années, on a compté 800 requins blancs qui sont passés par Cape Cod, au Massachusetts. Un certain nombre va rester à Cape Cod, mais les autres sont migratoires, et c'est cette population migratoire qu'on commence à voir dans la région de la Nouvelle-Écosse , explique M. Whoriskey.

Ils viennent ici pour l’été , dit-il. La nourriture est abondante ici, donc c'est la raison principale . Les proies sont nombreuses pour les requins, en particulier les phoques, qui se multiplient depuis des années dans l’est du pays.

En hiver, les requins n’ont pas assez de nourriture en eaux canadiennes et migrent vers le golfe du Mexique.

Pour ce qui est des raisons de ce phénomène, ce n’est peut-être pas tellement un changement climatique autant qu'une augmentation de la population , observe Fred Whoriskey. Les individus observés au Canada sont ce qu'on appelle des juvéniles ou sous-adultes, ils sont déplacés par l’abondance des requins blancs au sud du continent, et sont à la recherche de nouveaux territoires.

Une photo non datée d'un grand requin blanc nommé Turbo, photographié par le groupe de recherche scientifique Atlantic White Shark Conservancy.

Même si le cycle de reproduction des requins blancs est lent, le biologiste ne s’inquiète pas du fait que l’on ait retrouvé une carcasse ces derniers jours à l’Île-du-Prince-Édouard. On ne peut pas parler de beaucoup de mortalités de juvéniles, mais il y en a une de temps en temps , dit-il.

Il y a des maladies. Il y a aussi le fait que dans des zones comme la baie de Fundy [...] avec les grandes marées, ils sont [coincés] peut-être dans la zone intertidale , c’est-à-dire la plage entre la marée haute et la marée basse, Ils vont en effet mourir du fait qu'ils sont sortis de l'eau.

En revanche, les requins blancs n’ont pas beaucoup de prédateurs, observe-t-il.

Cohabiter, comme avec les ours et les coyotes

Une chose est certaine, selon Fred Whoriskey : si les efforts de rétablissement de l’espèce continuent de bien fonctionner, les requins blancs resteront dans les eaux de l’Atlantique tant qu’ils y trouveront de quoi se nourrir. Sans intervention humaine, ces animaux n’ont pas beaucoup de prédateurs, ajoute-t-il.

Ça va continuer d'augmenter. Jusqu'à quel point, je n'ai pas une idée ensemble , dit-il. C'est certain qu'ils vont rester là.

Un grand requin blanc chasse à Cape Cod, au Massachusetts, le 4 juillet 2010.

Ces requins ne s'attaquent pas aux humains, précise-t-il. Nous ne sommes pas ciblés.

Nous commençons de rentrer dans les mêmes conditions que nous avons dans nos parcs nationaux, avec les ours et les coyotes. C'est important de savoir qu'ils sont là , dit Fred Whoriskey.

Tant que les baigneurs agissent intelligemment sur les plages et dans l’eau, comme ils l’ont toujours fait, il n'y a pas grand danger d'attaque par un requin .

D’après le reportage d’Héloïse Rodriguez