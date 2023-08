Des Canadiens qui ont fui les flammes de Maui sont de retour à Vancouver

Bien qu'ils soient heureux d'avoir pu regagner le pays saints et saufs, des touristes canadiens rapportent de lourds souvenirs dans leurs bagages : des images de l'île Maui, dans l'archipel d'Hawaï, ravagée par les flammes.

Le retour à l'Aéroport international de Vancouver jeudi est un soulagement. C'est triste. C'était dangereux pour beaucoup de gens, partage Madeleine Platt en serrant un proche dans ses bras.

Depuis mardi soir, des incendies alimentés par des vents violents aggravés par l'ouragan Dora qui ravagent l'île Maui ont fait au moins 36 morts.

Olivia Hong qui est revenue jeudi avait fait des réservations sur trois vols pour être certaine de pouvoir rentrer au pays.

Elle raconte qu'elle logeait chez une amie à Lahaina, une station touristique qui a été engloutie par le feu, et qu'elle a vu les flammes encercler la maison.

Un résident de Maui, John Bryant, avait déjà planifié des vacances en Colombie-Britannique.

Même s'il pense avoir de la chance d'avoir pu s'envoler vers le Canada, ses pensées sont avec les résidents de Maui aux prises avec une situation chaotique.

De nombreux Britanno-Colombiens ont des liens avec l'archipel d'Hawaï et se désolent de ce qui s'y passe actuellement.

Un habitant d'Abbotsford, Aldo Venier, explique que sa maison de vacances fait partie des structures qui ont brûlé à Maui. Il dit que plusieurs amis ont également perdu leur maison. Il espère que la reconstruction pourra bientôt commencer.

Photo : Reuters / CLINT HANSEN OF MAUI REAL ESTATE

Kirstie Carlson, née en Colombie-Britannique, mais qui vit à Maui depuis 13 ans, était en visite sur l'île de Vancouver lorsqu'elle a appris que des feux ravageaient Maui.

Elle s'est tout de suite inquiétée pour son copain et leurs chats.

Je me sens inutile, je ne sais pas quoi faire. Il [son copain] n'a pas Internet, mais il reçoit à l'occasion mes textos. Alors je surveille Facebook et je demande à des amis de Maui ce qui se passe et lui donne ces informations. C'est la seule aide que je peux lui apporter.