Connaissez-vous l’histoire du parc Stanley, joyau naturel de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique? Des reportages tirés de nos archives nous racontent l’évolution de ses principaux points d’intérêt qui enchantent les Vancouvérois depuis des décennies.

L’histoire du parc Stanley est étroitement liée à celle de la ville de Vancouver.

En 1986, dès le premier conseil municipal de ce petit bourg cerné par la forêt, la décision est prise de transformer ce qui est une réserve militaire fédérale en un immense parc accessible à tous.

Le premier grand projet du parc Stanley est la construction du Seawall, une longue promenade de 9 km permettant de faire le tour de la péninsule qui forme ce milieu naturel.

2:03

Au bulletin de nouvelles Ce soir du 17 juillet 1995, la journaliste Fabienne Lips-Dumais raconte l’histoire de la construction de cette route qui s’est échelonnée sur trois générations de travailleurs.

Publicité

Le premier tracé permettant de contourner le parc le long de la mer se révèle plutôt éphémère. Dès le début des années 1900, on constate que le trafic dans le port ainsi que le vent et les vagues causent de l’érosion qui ronge plusieurs mètres de la route chaque année.

C’est ainsi que naît l’idée d’en faire une balade panoramique, protégée d’un long mur pour la rendre pérenne. Le chantier de construction d’un premier segment du Seawall démarre en 1917, puis s’interrompt et repart en fonction des marées et du temps.

Il faudra attendre jusqu’en 1980 pour que ce sentier emblématique de Vancouver soit entièrement sécurisé et que le parc ne risque plus de se réduire comme peau de chagrin, nous dit la journaliste.

À lire aussi : Le Seawall de Vancouver est de nouveau ouvert au public

2:03

Tout au bout du sentier Seawall se trouve la baie des Anglais, la plage la plus fréquentée de Vancouver. Dans cette même série de reportages au bulletin de nouvelles Ce soir du 17 juillet 1995, la journaliste Fabienne Lips-Dumais nous en montre des images remontant aux années 1920.

C’est en 1905 que l’on construit aux abords de cette plage les premières maisons de bain qui permettront aux Vancouverois d’être de plus en plus nombreux à profiter des plaisirs de la baignade puis du bronzage, qui entre dans les mœurs dans les années 1930.

C’est aussi à la baie des Anglais qu’est née le 1er janvier 1921 la célèbre tradition de la baignade de l’ours polaire. Depuis plus de 100 ans, de courageux baigneurs sont ainsi invités chaque Premier de l’an à se lancer dans l’eau froide de la baie des Anglais.

2:05

Le parc Stanley est également une destination culturelle au cœur de la nature.

Non seulement peut-on y admirer plusieurs œuvres d’art public, dont les totems qui nous renseignent sur l’héritage autochtone, mais il est aussi possible d’assister à des spectacles.

C’est en 1934 que le maire de Vancouver Joseph Hawkins a entrepris de doter le parc d’une scène musicale en y construisant le Malkin Bowl.

Publicité

Le Théâtre sous les étoiles (Theatre under the stars) a été fondé dans cette enceinte avec la mission d’y offrir des spectacles en plein air pour les Vancouvérois. On y a présenté à travers le temps de nombreuses comédies musicales de plus ou moins grande envergure, dont The Chocolate Soldier en présence de la reine Élisabeth II lors de sa visite royale au Canada en 1959.

La journaliste Fabienne Lips-Dumais nous explique que le théâtre a connu d’importantes difficultés à travers son histoire, notamment en raison du climat pluvieux de Vancouver qui peut considérablement affecter sa fréquentation.

Été comme hiver, beau temps, mauvais temps, le parc Stanley demeure néanmoins jusqu’à aujourd’hui l’attraction la plus visitée de Vancouver et la plus prisée de ses habitants.