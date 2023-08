Elle amène de la drogue à la prison pour sa détention de fin de semaine

Condamnée à une peine de prison de fins de semaine, une résidente de Lévis s'est présentée à l'Établissement de détention de Québec (EDQ) en possession de GHB et de méthamphétamines.

Ce n'est pas fort , a soufflé une personne dans la salle d'audience en entendant le récit de l'arrestation d'Annick Bolduc.

La femme de 42 ans, qui compte plusieurs antécédents judiciaires liés à sa consommation de drogue, avait bénéficié d'une peine discontinue lors de sa dernière condamnation.

Une plogue

Lorsqu'elle s'est présentée à la prison de Québec, le 21 août 2021, des employés de l' EDQ ont vu sur des caméras de surveillance que leur détenue pour la fin de semaine posait un geste suspect. Madame fouillait dans ses cavités corporelles , a expliqué Me Annie Bastarache du DPCP qui a exposé les faits à la Cour.

Une agente correctionnelle a remarqué ensuite que Bolduc tentait d'ouvrir un objet ressemblant à ce qu'on appelle dans le jargon de détention, une plogue, et qu'elle tentait de le dissimuler , a relaté Me Bastarache.

Des agentes sont intervenues pour saisir une fiole contenant 14 ml de GHB et 2 comprimés de méthamphétamine.

Madame a mentionné aux agentes de détention qu'elle avait amené de la drogue avec elle, parce qu'elle craignait de faire une psychose durant sa fin de semaine.

Le juge Steve Magnan a rappelé que la possession de drogue à l'intérieur d'un centre de détention est une infraction plus grave .

Elle peut prétendre qu'elle les avait sur elle pour éviter une psychose pendant la fin de semaine, mais on pourrait aussi comprendre qu'à partir du moment où elle a de la drogue en détention, cette drogue-là peut devenir disponible pour d'autres détenus , a souligné le magistrat.

Reprise en main

Comme Annick Bolduc a des antécédents judiciaires, son geste pourrait lui mériter une bonne peine de détention a observé le juge Magnan.

Avant de se prononcer, il a ordonné la confection d'un rapport présentenciel comme le demandait l'avocat de l'aide juridique qui représente Annick Bolduc.

Me Cédric Bernier a fait valoir que la quadragénaire s'est reprise en main et ne consomme plus de drogue depuis plusieurs mois.

S'il y a une reprise en main, ça doit être vérifié par le système de probation.

La Lévisienne reviendra devant le juge au mois de novembre, pour les observations sur la peine concernant la possession de drogue, ainsi que d'autres infractions.

Liberté illégale

Annick Bolduc a aussi reconnu sa culpabilité à d'autres accusations, lors de l'audience tenue le 28 juillet.

Si elle s'est rendue à la prison avec de la drogue, lors d'une fin de semaine, à d'autres occasions elle a tout simplement fait défaut de s'y présenter.

Elle a plaidé coupable à une accusation de liberté illégale, pour avoir manqué dix jours de détention, qu'elle a repris depuis.

De plus, la femme n'a pas respecté son engagement de se présenter au poste de police pour la prise de ses empreintes, a relaté la procureure de la poursuite.