Malgré les conditions météorologiques, le 19e Festival Musique du Bout du Monde (FMBM) mettra à profit, dès jeudi soir, les grands espaces de Gaspé et des environs pour faire découvrir les trésors de la musique québécoise et gaspésienne.

Pour composer avec la pluie, le spectacle de l'artiste brésilienne Lara Klaus, qui devait avoir lieu à 17 h sur le mont Béchervaise, est déplacé dans l’enceinte de l’auditorium du Cégep de la Gaspésie et des Îles à la même heure.

Pour l’instant, la programmation des jours subséquents sur la scène qui domine la montagne demeure inchangée. Les artistes Elliot Maginot et Dominique Fils-Aimé y livreront une performance.

Les festivaliers auront droit aussi au reggae d’Ammoye, à la musique traditionnelle de La Bottine Souriante ainsi qu'à divers groupes comme Bon Enfant ou Moonshine, un collectif formé de Pierre Kwenders, San Farafina et AKAntu. Le rappeur émergent québécois Zach Zoya sera en spectacle dimanche.

La programmation construite autour des valeurs d’inclusivité et de diversité familière au festival a pour objectif de créer des rencontres et des souvenirs impérissables pour le public et les artistes , peut-on lire dans un communiqué de presse du FMBM .

Certains spectacles sont gratuits, dont celui de Sheenah Ko, qui se déroulera vendredi dès 23 h 30 au Bistro-bar Le Brise-Bise.

L’artiste estime que la participation des festivaliers sera essentielle lors de sa prestation musicale. Le spectacle va dépendre de l’énergie des gens qui seront là. L’audience fait partie du spectacle. On va utiliser l’énergie des festivaliers pour créer un spectacle intéressant et mémorable. On veut amener les gens sur une différente planète , raconte Sheenah Ko.

Sheenah Ko veut se laisser inspirer par le public du FMBM.

Les spectacles sous le chapiteau proposeront des sonorités du monde dès jeudi soir, notamment avec le groupe Bohemian Betyars de Budapest qui donnera le coup d’envoi des festivités, suivi des Hôtesses d’Hilaire.

On vient à Gaspé, je pense, depuis 2010. On avait même écrit une chanson sur le deuxième album à propos de la Gaspésie. […] On a très hâte d’embarquer sur la scène , lance l’un des membres des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau.

Serge Brideau des Hôtesses d'Hilaire : la barre est haute pour les festivaliers du FMBM.

Le Festival Musique du Bout du Monde doit se conclure dimanche.

Avec les informations de Sarah Gagnon-Piché