Un tournoi au profit des jeunes et de la santé mentale au Club de Golf Saguenay Arvida

Près de 150 golfeurs ont participé jeudi à un tournoi au Club de Golf Saguenay Arvida au profit des jeunes en difficulté et des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. L’événement Golfez pour votre communauté permet d’amasser des fonds pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse et pour la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'argent qui va être amassé aujourd'hui va être pour les enfants, les adolescents et les adultes aussi des milieux à travers la région, en santé mentale. Donc autant pour les enfants de la DPJ que les gens qui sont dans les milieux communautaires et du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean , a expliqué Myriam Taillon, directrice générale de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’initiative est une source d’aide importante pour les jeunes du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’an dernier, l’événement a permis d’amasser 65 000 dollars.

Ouvrir en mode plein écran Myriam Taillon et directrice générale de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Cette année, parce qu'il y a un autre tournoi en même temps, on croit que ce sera 20 000 dollars de moins, mais peu importe le nombre de sous, on vous dit que n'importe quelle inscription, n'importe quelle commandite va faire la différence , a-t-elle ajouté.

Le tournoi s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Carl Allard, président-directeur général de Groupe Rodi Resto.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque