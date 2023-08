Une programmation variée pour la 19e Fête Arc-en-ciel de Québec

La Fête Arc-en-ciel prendra son envol du 31 août au 4 septembre. L'Alliance Arc-en-ciel de Québec, qui organise les festivités, est particulièrement fière de sa programmation pour cette 19e année.

On commence avec un très gros spectacle pour lever les festivités , assure Nicolas Caron, responsable des communications à l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.

La fête commencera le vendredi 1er septembre en soirée avec le spectacle Icônes animé par Joël Legendre mettant en vedette Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli ou encore Véronique Claveau.

Le samedi, les participants pourront assister au spectacle de drag Supernova, avec la présence de Soa de Muse, une concurrente de Drag race France.

C’est une première à la Fête Arc-en-ciel qu’on ait une reine internationale , se réjouit Nicolas Caron.

Des drag queens en compétition dans l'émission Canada's Drag Race seront également de la fête. (Photo d'archives)

Le dimanche 3 septembre, le groove et disco seront à l’honneur dans un spectacle à saveur plus locale avec des drags de la communauté de Québec.

C’est une belle programmation, il y a aussi des spectacles de la relève, une marche de solidarité le dimanche au départ de la place d’Youville.

L’année dernière, la marche de solidarité avait été particulièrement populaire, attirant un nombre record de participants.

Une foule record avait participé à la marche de solidarité en 2022. (Photo d'archives)

Des activités pour mieux connaître la diversité sexuelle

Il y a également une série de conférences durant les quatre jours de la Fête sur la réalité des personnes trans, des entrepreneurs queers ou encore l’importance des collectifs queers.

Le président du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, Dave Tremblay considère qu’il y a de plus en plus de compréhension vis-à-vis de la diversité sexuelle mais qu’il y a également un besoin d’éducation sur la question de genre.

On donne des formations pour que les gens soient à l’aise justement et des fois c’est un réflexe d’utiliser un autre pronom, de genrer correctement la personne. […] Il faut simplement éduquer les gens.

Fête Arc-en-ciel : « s'afficher et rester visible ».

Des formations sont faites dans les milieux d’enseignement ainsi que dans des milieux de travail. Dave Tremblay, qui œuvre depuis huit ans au sein de l’alliance, considère que la ville de Québec est de plus en plus inclusive.

La ville est de plus en plus accueillante, ça fait plusieurs années que Québec montre ses couleurs et la Ville est un partenaire important , remarque Dave Tremblay.

D'après des entrevues de Flavie Sauvageau