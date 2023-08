Le syndicat de la société des alcools en grève dénonce les hausses de salaire des cadres

Deux dirigeants de la Société manitobaine des alcools et des loteries ont reçu des hausses de salaire de 16 % sur cinq ans, alors que les travailleurs de la société d’État ont seulement vu leur salaire augmenter de 1,75 % pour la même période.

Le salaire du PDG de la société des alcools, Gerry Sul, est passé de 215 495 $ par année à 249 498 $ entre 2018 et 2022, et celui du vice-président directeur de l’exploitation des alcools et du cannabis, Robert Holmberg, de 211 917 $ à 246 807 $.

Ces salaires ont été publiés dans un communiqué du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (Manitoba Government Employees Union, ou MGEU). Ce dernier représente 1400 employés de la Société manitobaine des alcools et des loteries, qui sont en grève.

Le syndicat réclame de meilleurs salaires pour contrer l’augmentation du coût de la vie du fait de l’inflation, ainsi qu'un gel salarial imposé par la province dans les dernières années.

Encore une fois, nous voyons que le mandat de gel salarial de la première ministre Stefanson ne s’applique pas à ceux qui gagnent le plus , indique le président du MGEU , Kyle Ross.

C’est cette approche de deux poids, deux mesures dont nous parlons, ajoute-t-il. Si des augmentations de 2 % ne sont pas assez bonnes pour la première ministre et son cabinet ainsi que pour les cadres de la société des alcools, elles ne sont pas assez bonnes pour nos membres non plus.

Le fait d’entendre que leurs patrons ont reçu 16 %, alors qu’ils devaient recevoir seulement 1,75 % ne fait que renforcer leur détermination à obtenir des augmentations de salaire justes cette fois , poursuit le syndicaliste.

Selon la précédente convention collective du syndicat, les employés à temps plein recevaient entre 20 et 24 $ de l'heure et les commis à temps partiel, de 15 à 17 $ de l'heure.

L’offre la plus récente de la société des alcools inclut une prime pour les employés qui ont travaillé plus de 330 heures en un an, ainsi qu'une augmentation de salaire de 2 % chaque année et des hausses supplémentaires pour les travailleurs qui se trouvent au bas de l'échelle salariale.

Le président du syndicat a déclaré précédemment qu’une augmentation de 3,3 % par année serait juste, car cela correspond à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Après deux semaines de grèves tournantes, le MGEU a déclenché une grève générale , mardi. Tous les magasins d'alcool du Manitoba ont fermé leurs portes, à l'exception de cinq magasins à Winnipeg, un à Brandon et un à Thompson.

Incidence en région rurale

Ces fermetures commencent à se faire sentir en dehors des centres urbains. Dans de nombreuses régions rurales du Manitoba, il n’y a pas de magasins d’alcool de la province; ce sont plutôt des commerces privés qui en vendent.

Le maire de Beausejour et copropriétaire d’un terrain de camping avec une boutique qui vend de l’alcool à Lac du Bonnet, Ray Schirle, croit qu’il pourrait être à court d’alcool d’ici la fin de semaine.

Des Winnipégois se rendent dans la communauté située à une heure au nord-est de la ville pour y acheter de l’alcool, indique-t-il. Nous n’étions pas ouverts hier et des gens étaient là à nous supplier de leur vendre de l’alcool , ajoute M. Schirle.

Il souligne que la situation est particulièrement difficile pour les personnes qui cherchent à acheter de l’alcool pour des événements comme des mariages, lesquels requièrent un important volume d’alcool.

C’est aussi le constat que fait Armand Poirier, le maire de la municipalité rurale de Taché, qui est située au sud-est de Winnipeg. J’entends parler des personnes dans la rue qui me disent que ça nuit à leur événement pour le week-end, les noces et les réunions [de famille]. Ils ne sont pas capables de trouver du produit , note-t-il.

L’autre chose, c'est les agents privés qui comptent sur ce revenu-là pour garder leurs entreprises en marche; maintenant eux autres n’ont rien sur leurs étagères à vendre. Comment peuvent-ils survivre longtemps dans des conditions comme ça? se demande M. Poirier.

À la pourvoirie Aikens Lake Wilderness Lodge, accessible seulement par hydravion, la grève inquiète, selon le gérant de l'endroit, Patrick Trudel.

Certains de nos forfaits incluent un aspect "tout compris", donc l’alcool est inclus. En soirée, quand ils ont fini leur journée de pêche, on a un bar où les gens peuvent prendre un verre et parler de leur journée sur le lac , explique-t-il.

Il reste encore un peu de stock, mais nos munitions se font rares , ajoute M. Trudel. Il note qu’un membre du personnel de la pourvoirie a déjà demandé à Heather Stefanson de faire des concessions pour mettre fin à la grève.

Or, même si la grève finissait maintenant, les gérants de commerces ruraux qui vendent de l’alcool sont d’accord sur une chose : l’incidence de la grève en région rurale se fera ressentir plus longtemps, puisque les magasins d’alcool seront réapprovisionnés avant les commerces privés.

Avec les informations d'Antoine Brière, de Meaghan Ketcheson et de Jim Agapito