La grenouille du défunt artiste Joe Fafard rénovée

L'Université de Regina célèbre la restauration de la sculpture de grenouille, située sur son campus de l'avenue College. Cette pièce artistique, réalisée en 1971, est l'œuvre du défunt sculpteur et professeur saskatchewanais, Joe Fafard.

Mercredi, un comité composé notamment du président de l’Université de Regina, Jeff Keshen, ainsi que de la veuve de Joe Fafard, Alice Hamon, s'est réuni pour honorer la mémoire de l'artiste.

En 2016 on a réalisé que la sculpture avait vraiment de problèmes, il était même question de l'enlever complètement , se remémore Mme Hamon. On a commencé à dire : non on ne peut pas [...] on veut garder cette icône.

Ouvrir en mode plein écran La veuve de Joe Fafard, Alice Hamon (à droite), aux côtés du président de l’Université de Regina, Jeff Keshen (au centre) et le chef de la restauration de la sculpture de grenouille, Philippe Tremblay (à gauche). Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Le chef de la restauration, Philippe Tremblay, explique qu'en complément de la reconstruction, une couche de mousse a été appliquée sur la sculpture pour la renforcer et accroître sa résilience face aux conditions climatiques rigoureuses.

Je suis heureux de pouvoir faire cela pour Joe Fafard. [...] Il est mon oncle, mon ami et mon patron , déclare M. Tremblay. C'était agréable de montrer le travail qu'il faisait avec les autres.

De nombreux analystes considèrent que l'œuvre de la grenouille pourrait avoir été influencée par un confrère de M. Fafard, David Gilhooly, un céramiste de San Francisco.

Entre les années 1969 et 1971, David Gilhooly a travaillé pour l'Université de Regina. Cependant, il a dû se retirer de l'institution à la suite du non-renouvellement de son contrat

De son côté, Wendee Kubik, une ancienne étudiante de Joe Fafard, fait remarquer que la sculpture de la grenouille a été épargnée d'une tentative d'enlèvement par des étudiants en génie de l'Université de la Saskatchewan.

Ce campus était très vivant, des sculptures qui sortaient de nulle part, il y avait des choses tout le temps, beaucoup de manifestations , note Mme Kubik.

Ouvrir en mode plein écran Joe Fafard lors d'une de ses participations à une campagne de financement en collaboration avec Radio-Canada à Regina. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Joe Fafard a pu compter sur la collaboration de dix étudiantes de l’Université de Regina pour réaliser cette sculpture.

D’ailleurs, en juin 2022, l'Université de Regina a lancé une recherche afin d'identifier ces dix étudiantes ayant contribué à la réalisation de la sculpture de grenouille.

Avec les informations de Raphaële Frigon