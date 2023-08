Timothy Rees obtient une autre chance de clamer son innocence après l'intervention du nouveau ministre de la Justice, qui a renvoyé la cause devant la Cour d'appel de l'Ontario à cause d'une possible erreur de justice. À l'époque, le Torontois de 60 ans avait perdu tous ses recours judiciaires devant les tribunaux.

Dans un communiqué publié mercredi, le nouveau ministre de la Justice et Procureur général du Canada, Arif Virani, a annoncé qu’il avait renvoyé la cause de Timothy Rees devant les tribunaux pour un nouvel appel conformément aux dispositions du Code criminel relatives à la révision des condamnations.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau ministre de la Justice et Procureur général du Canada, Arif Virani, remplace David Lametti. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Son prédécesseur, David Lametti, avait jugé, à la suite d’un examen approfondi de l'affaire, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire avait probablement été commise lors du procès en 1990.

Il y est écrit que le ministre Virani a entériné la décision après la découverte de nouveaux renseignements dont ne disposaient pas les tribunaux lors de la tenue du procès ou de l’appel de M. Rees .

Mon client est heureux, c'est un pas dans la bonne direction, il peut à nouveau espérer blanchir son nom et sa réputation , explique l'avocat de M. Rees, James Lockyer, qui rappelle que rien n'est toutefois encore joué.

Ouvrir en mode plein écran Timothy Rees, qui est aujourd'hui âgé de 60 ans, espère être blanchi de tout blâme au sujet du meurtre de la petite Darla pour lequel il a purgé 19 ans de prison. Photo : AVEC L'AUTORISATION D'INNOCENCE CANADA

Le communiqué du ministre prend d'ailleurs le soin de préciser que la décision du ministre d’ordonner un nouvel appel ne concerne ni la culpabilité ni l'innocence du demandeur , mais bien d'un renvoi pour un réexamen devant la Cour d'appel de l'Ontario.

Toutes les personnes vivant au Canada doivent avoir la certitude que le système de justice est là pour les protéger et qu’il est digne de confiance.

M. Rees, qui avait 25 ans à l'époque, a toujours maintenu son innocence en détention et à sa sortie de prison.

Ouvrir en mode plein écran James Lockyer, l'avocat de Timothy Rees, du groupe Innocence Canada. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

En 1990, Timothy Rees a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Darla Thurott avant d'être condamné à la perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant 15 ans.

Publicité

Rees avait passé la veille du meurtre en compagnie des parents de la fillette et il avait passé la nuit chez eux. La mère de l'enfant la découvrira étranglée dans son lit le matin du 16 mars 1989.

En 1994, la Cour d’appel de l’Ontario avait rejeté son appel. Un an plus tard, Timothy Rees avait demandé, en vain, l’autorisation d'interjeter appel de cette dernière décision devant la Cour suprême du Canada.

Après 19 ans de prison, Rees a finalement obtenu une libération conditionnelle partielle en octobre 2009. Il est aujourd'hui un homme libre.

Ouvrir en mode plein écran Le service de police de Toronto s'est refusé à tout commentaire au sujet d'une possible erreur d'enquête de sa part. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Me Lockyer explique que la police n'avait pas divulgué l'existence d'un enregistrement audio entre la police et le propriétaire de la maison où vivait la famille Thurott.

Publicité

Il s'avère que le propriétaire, qui est décédé aujourd'hui, vivait dans la pièce située en face de la chambre de la victime sur le même étage. M. Rees occupait une chambre à l'autre bout de la maison.

L'avocat parle d'un enregistrement incriminant dont la défense n'avait jamais entendu parler à l'époque.

Si la défense de Rees avait eu en sa possession l'enregistrement en question, mon client n'aurait même pas été accusé pour commencer , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran La Cour d'appel de l'Ontario devrait entendre la cause de Timothy Rees en 2024. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Me Lockyer ajoute que le propriétaire a témoigné en toute impunité qu'il avait croisé deux fois Darla cette nuit-là. Mon client a été victime d'une dissimulation de preuve extraordinaire , déclare-t-il.

En 2018, le groupe auquel l'avocat appartient, Innocence Canada, a présenté une demande de révision judiciaire au nom de Timothy Rees après que la police de Toronto eut retrouvé l'enregistrement disparu deux ans plus tôt.

La bande de son témoignage été retrouvée dans une boîte au milieu de 42 autres cassettes par le service des affaires criminelles non résolues , se rappelle-t-il.

Innocence Canada, basé à Toronto, s'est donné le mandat d'identifier, de défendre et d'exonérer les personnes qui ont faussement été reconnues coupables d'un crime et de prévenir les condamnations injustifiées.

Ouvrir en mode plein écran Le Code criminel canadien pourrait bien être amendé si le projet de loi C-40 est adopté au parlement fédéral. Photo : iStock

Le gouvernement libéral a déposé en février le projet de loi C-40 sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire afin de modifier le Code criminel.

Objectif: créer un tribunal indépendant chargé d’examiner les demandes, de mener des enquêtes et de décider des affaires pénales qui devraient être renvoyées devant les tribunaux à cause de possibles erreurs judiciaires.

Cela fait 30 ans que nous militons auprès des gouvernements pour obtenir un tel tribunal, parce que les procureurs de la Couronne ont manifestement intérêt à maintenir s'ils le peuvent les condamnations qu'ils ont obtenues.

James Lockyer pense que la création d'un tel tribunal sera efficace dans l'avenir pour prévenir des erreurs ou mieux enquêter sur de fausses condamnations.

Ouvrir en mode plein écran Depuis 1993, Innocence Canada a permis de disculper 24 personnes condamnées à la prison, comme Romeo Phillion, David Milgaard et Robert Baltovitch. Photo : La Presse canadienne

Après l'étape de la seconde lecture devant la Chambre des communes, le projet a été renvoyé en juin pour un nouvel examen en comité parlementaire.

Dans un courriel laconique, la police de Toronto s'est refusé à tout commentaire, puisque le litige est de retour devant les tribunaux.

Nous sommes néanmoins convaincus que toutes les informations pertinentes reliées à cette affaire seront soigneusement prises en compte dans le cadre du processus judiciaire , conclut le message.

Aucune date n'a encore été dégagée pour entendre la cause devant la Cour d'appel de l'Ontario.