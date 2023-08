Une rentrée scolaire plus dispendieuse

À l’approche de la rentrée scolaire, de plus en plus de familles constatent l’augmentation du prix du matériel scolaire. Les factures de matériel scolaire sont effectivement plus salées cette année. L’organisme Regroupement partage parle d’une augmentation des coûts de 30 %.

Les familles doivent conjuguer avec cette hausse tout en trouvant les items qui sont mentionnés sur les listes fournies par les enseignants.

Des items qui sont parfois bien précis et plus dispendieux. Pour les enseignants, des cahiers d’une couleur ou grandeur spécifique leur permettent toutefois de fonctionner plus facilement en classe, notamment avec les plus petits.

Claudia Cousin, ex-présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, mentionne que les listes créées par les enseignants sont soumises à la Loi sur l’instruction publique, et doivent être approuvées par la direction de l’école, ainsi que par le Conseil d’établissement.

Malgré tout, les parents doivent composer avec les prix actuels. Certains d'entre eux ont trouvé des solutions pour tenter d’économiser, notamment en utilisant le matériel scolaire des années précédentes.

Le gouvernement provincial remet d'ailleurs une aide financière de 115 $ pour tous les enfants de 4 à 16 ans.

Des sacs cadeaux

Les Artisans de la paix, un organisme de Trois-Rivières qui soutient les familles à faibles revenus, a également pris conscience de la hausse des prix du matériel scolaire. Pour une deuxième année consécutive, l’organisme offre des sacs cadeaux, ou plutôt, des sac à dos, remplis d’effets scolaires. Le tout d’une valeur de 73 $.

Ouvrir en mode plein écran Les Artisans de la paix offrent des sacs à dos remplis d'effets scolaires à des enfants dans le besoin à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Cette année, ce seront 786 enfants de Trois-Rivières qui en recevront un.

C'est certain qu'on n'offre pas l'ensemble de la liste scolaire, mais ça permet à la famille d'avoir une bonne base solide.

L’essentiel du matériel s’y trouve, tel qu’un coffre à crayons, quelques Duo-Tang, des cartables et des feuilles lignées.

Le tout pour s’assurer que l’enfant soit en mesure de s’épanouir sur les bancs d’école, malgré le contexte économique inflationniste.

D'après le reportage d'Edouard Dubois