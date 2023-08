La Maison des aînés et alternative de Victoriaville sera prête cet automne

La construction de la Maison des aînés et alternative de Victoriaville se poursuit rondement. Son ouverture doit avoir lieu comme prévu, à l’automne 2023.

Les responsables du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ont d’ailleurs offert une visite des lieux aux médias jeudi matin.

Avec sa capacité de 72 places, dont 60 pour des aînés en perte d’autonomie et 12 pour des adultes vivant une situation de handicap, l’établissement doit offrir un milieu de vie bien différent des centres de soins de longue durée traditionnels.

On va ouvrir, au départ, les 12 places au niveau des déficiences intellectuelles et du spectre de l'autisme, et 12 places du côté des aînés. On va y aller de façon évolutive , mentionne le député d’Arthabaska, Eric Lefebvre.

C'est une excellente nouvelle! Les gens ici, nos aînés, vont retrouver un peu ce qu'ils avaient à la maison.

Le coût initial du projet est évalué à 41 M $.

