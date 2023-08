Le Collège des médecins de famille de l'Ontario sonne l’alarme par rapport à la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux du Nord de la province. Dans un communiqué, l’organisme qui représente plus de 15 000 médecins dans l’ensemble de la province demande que des actions soient prises pour combler les lacunes dans les divisions d’urgence.

Le Collège note que la situation est devenue critique dans les communautés du Nord, et que certains hôpitaux ont de la difficulté à garder ouverts les services d’urgence.

Certains dirigeants doivent combler les horaires à quelques jours de préavis, souligne Sue Lebeau, première directrice de l'hôpital de Nipissing Ouest. Selon elle, c’est important de sonner l’alarme. Le problème devient de plus en plus aigu dans le Nord-ouest et dans le Nord-est , raconte-t-elle.

Sue LeBeau, PDG de l'hôpital de Nipissing Ouest.(Photo d'archives)

Un avis partagé par Diane Quintas, directrice générale pour le Réseau du mieux-être francophone. Elle affirme que les enjeux étaient prévisibles, et que l’Ontario ne s’était pas préparé à affronter cette situation, lors des années qui ont précédé la pandémie.

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario.(Photo d'archives)

On n’a pas assez de médecins pour couvrir les chiffres, et nous avons plus de patients qui rentrent dans les salles d’urgence, parce qu'ils n’ont pas de médecin de famille.

Elle note aussi que la population francophone est davantage affectée par cet enjeu, puisque les médecins ambulants qui viennent appuyer les unités d’urgence ne parlent pas nécessairement dans la langue maternelle de plusieurs.

Moins d’argent dans le système de santé en 2023

Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario indique que la province aurait moins dépensé qu’elle prévoyait dans le secteur de la santé. Dans son dernier rapport des dépenses gouvernementales (Nouvelle fenêtre) pendant l’année financière de 2022-2023, le BRF souligne que l’Ontario a versé 1,697 milliard de dollars de moins que prévu.

Le domaine de la santé est l’unique secteur qui n’a pas vu son financement augmenter en comparaison avec la dernière année selon le rapport.

Jeffrey Novak, responsable intérimaire de la responsabilité financière de l’Ontario, note que le financement de surplus provient du programme de réponse à la COVID-19.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le ministère de la Santé de l’Ontario explique que le rapport du Bureau de la responsabilité financière ne démontre qu’une partie de l’ensemble des dépenses du projet. Selon le ministère, le gouvernement Ford aurait augmenté le budget du système de santé de 16 milliards de dollars depuis l’année 2018.

Le ministère note aussi la création d’une initiative pour faciliter l’entrée au travail de médecins formés à l’étranger.

Comment expliquer la pénurie de médecins de famille dans le Nord?

Il y a un grand manque de médecins de famille, ou de cliniciens généralistes dans le nord de la province, un rôle primordial dans les communautés éloignées soutient Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone de l’Ontario.

En outre, elle souligne que beaucoup d’étudiants en médecine dans le nord de la province ne veulent pas devenir médecins généralistes, préférant la spécialisation.

Les médecins qui sont restés dans les petites communautés doivent ensuite travailler plus d’heures pour combler les lacunes de cette pénurie. Mme Quintas note que dans plusieurs cas, ces heures supplémentaires peuvent mener à l’épuisement professionnel et au départ du domaine.

Pour régler le problème, Mme Diane Quintas estime que la solution à court terme, c’est d’attirer davantage de médecins ambulants. Elle pense aussi que le nord a besoin davantage de programmes et de mesures incitatives pour attirer d'autres professionnels de la santé.

Elle suggère un programme de prime pour le personnel de la santé ambulant qui parle français, pour mieux desservir la population francophone du nord de la province.