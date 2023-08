Des ratons laveurs attaquent des Vancouvérois et leurs chiens

Des résidents du quartier Kitsilano de Vancouver dénoncent l’inaction des autorités après deux attaques de ratons laveurs sur une même intersection à quelques heures d'intervalle.

Lors du premier incident, Emma Yandole et un ami se promenaient avec leurs chiens jeudi soir lorsqu’un raton laveur est sorti des buissons et s’est jeté sur eux à l’intersection de la rue Arbutus et de la 1re avenue Ouest.

Emma a subi des lacérations sur la jambe qui ont requis des points de suture.

Si le chien d’Emma s’en est sorti indemne, le chien de son ami a été blessé dans l’attaque.

Puis, vers 1 h 30 du matin, trois ratons laveurs ont attaqué Jake Moss et son chien à la même intersection.

Le Shih Tzu nommé Pingu a perdu un œil dans l’attaque.

Au début, j’ai tenté de les prendre et de les lancer au loin en pensant que ça les arrêterait, mais non, ils revenaient toujours, raconte Jake Moss.

C’est épeurant. Je ne veux plus aller dans ce coin, déclare Emma Yandole. C’est triste parce que j’habite ce quartier depuis 20 ans et ça a toujours bien été.

J’ai déjà vu des ratons laveurs et habituellement ils partent, mais cette fois [l'attaque] a été vicieuse.

Des résidents dénoncent l’inaction des autorités

Ouvrir en mode plein écran Le chien de Jake Moss, un Shih Tzu nommé Pingu, a perdu un œil après avoir été attaqué par trois ratons laveurs. Photo : Radio-Canada

Des résidents estiment que les autorités n’en font pas assez pour gérer les ratons laveurs agressifs dans leur quartier.

On a tué des coyotes qui étaient dans un parc après des attaques et on savait que quelqu’un leur donnait à manger, souligne Jake Moss. Mais des ratons laveurs agressifs s’en prennent à de multiples animaux et personnes et ce n'est pas un enjeu?

Les deux victimes de l’attaque affirment qu’un de leurs voisins nourrit les ratons laveurs, et que c’est peut-être ce geste qui explique que les animaux se sont habitués à l’humain et ont attaqué les promeneurs.

Le responsable des services animaliers de la Ville de Vancouver, John Gray, a déclaré qu’une enquête est en cours en lien avec une résidence du secteur des attaques qui aurait nourri des animaux sauvages.

Nous n’avons pas un règlement municipal sur les ratons laveurs, mais nous un règlement sur les animaux sauvages et il est interdit de nourrir tous les animaux sauvages partout à Vancouver, précise-t-il.

Le Service des agents de conservation de la faune de la Colombie-Britannique dit avoir récemment reçu plusieurs appels de ratons laveurs agressifs dans la région de Vancouver.

Les agents de conservation suggèrent aux résidents de contacter une compagnie de lutte aux animaux nuisibles, car ils sont responsables de protéger le public des ours et coyotes, par exemple, mais pas des ratons laveurs.

Les ratons laveurs femelles peuvent être davantage protectrices de leurs petits à la saison de reproduction qui commence au printemps, ajoute Bill Green, propriétaire d’une entreprise d’extermination.

Il précise que des services de contrôle de ratons laveurs peuvent coûter de 350 à 600 $.

Avec les informations de Michelle Gomez and BC Today