La qualité de l'air dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine suscitait déjà des questionnements de la part des autorités depuis mai dernier. Celles-ci attendent des rapports d'analyse à ce sujet depuis trois mois.

Depuis une dizaine de jours, un groupe d'employés du chantier refuse de travailler dans un tube reliant les voies dans le pont-tunnel jusqu'à la réception de résultats d'analyses des prélèvements confirmant la qualité de l'air sur leur lieu de travail. Ces données sont attendues depuis mai dernier.

Sur les ondes de Tout un matin, Simon Lévesque, responsable en santé et sécurité à la FTQ-Construction, affirme qu'en attendant les résultats de ces premiers prélèvements, des spores de moisissures sont apparues, causant de sérieux problèmes de santé aux travailleurs.

Les travailleurs sont inquiets des symptômes respiratoires qui sont apparus chez certains d’entre eux, notamment des crises d’asthme, des saignements de nez, des cillements, essoufflements, et même des pneumonies , précise-t-il.

Il ajoute que les travailleurs émettent des doutes et posent des questions quant à la qualité de l'air depuis les prélèvements, toujours en attente de réponses concrètes.

Une attente qui s'étire

La firme ontarienne GHD, qui s'occupe de l'analyse de la qualité de l'air, n'a toujours pas partagé de résultats ni de recommandations pour éclairer les autorités sur la marche à suivre pour corriger la situation.

M. Lévesque soutient qu'une visite a eu lieu le 7 août dernier sur le chantier en présence de représentants de la santé publique, de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et des travailleurs. Ils attendaient des résultats à ce moment, mais, en raison d'un congé férié en Ontario, n'ont pu les obtenir.

Les travaux se poursuivent malgré le droit de refus des travailleurs.

Les travaux du tunnel ne sont pas complètement à l’arrêt. Les travailleurs qui n’occupent pas leurs fonctions sont réaffectés à d’autres tâches. Ce sont seulement les travaux dans les tubes entre les voies qui sont à l’arrêt , a souligné M. Lévesque quant à la possibilité de retards dans l'échéancier du pont-tunnel.

Des conditions propices

Bien qu'il ne soit pas expert dans le domaine des moisissures, M. Lévesque souligne que plusieurs éléments mis en commun ont pu causer ces problèmes qui affectent sévèrement la santé des travailleurs.

Il y a un niveau d’humidité très élevé dans un tunnel, et on arrose en plus pour retirer la poussière de silice. Cette accumulation jumelée avec une mauvaise ventilation sont peut-être les conditions idéales pour la propagation de moisissure , explique-t-il.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada la semaine dernière, la CNESST confirmait avoir contacté les parties patronale et syndicale pour échanger et évaluer la situation après avoir été informée de la situation dans le tunnel.

Le ministère des Transports du Québec avait annoncé au début du mois la fermeture complète du tunnel pendant certaines fins de semaine en juillet. Ces fermetures sont nécessaires afin de procéder à des travaux d’entretien, d’inspection et de réfection de la chaussée, toujours selon le ministère.