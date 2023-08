Harcèlement sexuel à l’Université de l'Î.-P.-É. : les plaignantes sont libres de parler

En écho au rapport externe dénonçant la culture du travail malsaine au sein de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI), l’institution a annoncé jeudi qu’elle libérait deux femmes de leurs accords de non-divulgation après plus d'une décennie.

Ces accords visent à garder secrets les détails d'ententes conclues hors cour, le plus souvent accompagnées de compensations financières.

Pour qu’une entente soit trouvée avec l’université, elles avaient dû signer un accord de non-divulgation. Depuis, elles ne pouvaient parler à quiconque de l’affaire.

Les deux femmes, Dr Wendy Carroll et Erin Casey, demandaient depuis plusieurs années à en être libérées pour pouvoir témoigner du harcèlement sexuel qu’elles affirment avoir subi en 2012-2013 de la part de l’ancien président de l’université, Alaa Abd-El-Aziz.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien recteur de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Alaa Abd-El-Aziz. (Photo d'archives) Photo : CBC / Nicole Williams

L’Université ne les empêchera pas d’être entendues et de partager leurs histoires si elles le souhaitent , écrit Shannon MacDonald, présidente du conseil d’administration de l’Université dans une déclaration publiée jeudi.

L’institution assure que ce geste est la chose à faire et qu’elle permet à l’université de se conformer à la loi provinciale qui encadre ses accords de confidentialité en place depuis 2022, mais qui n’est pas rétroactive.

Des excuses

Dans sa déclaration, Shannon MacDonald s’excuse au nom de l’Université et du conseil d’administration.

Nous regrettons profondément l’impact que la réponse de l’université a eu sur les vies personnelles et professionnelles. Nous sommes désolés , poursuit-elle.

Après 11 ans de silence, nous nous sentons entendues , écrivent les deux femmes, Dr Wendy Carroll et Erin Casey dans une déclaration envoyée aux médias jeudi.

Nous entendons les excuses de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard concernant le préjudice personnel, professionnel et réputationnel que nous avons subi dans la dernière décennie , poursuivent les deux.

Notre objectif a toujours été et est de nous assurer que ce qui nous est arrivé n’arrive à personne d’autre , ajoutent Mmes Carroll et Casey.

Les deux femmes assurent qu’elles vont continuer à se faire entendre leur voix.

Cas de harcèlement persistants

Un rapport témoignant de la culture du travail malsaine au sein de l’institution a conclut que l'université n'a pas répondu aux allégations de violence sexuelle et sexiste, certains cas de harcèlement persistant pendant des années malgré des plaintes répétées.

Le rapport fait état de commentaires misogynes de la part d'étudiants diplômés et de superviseurs, ainsi que de commentaires et suggestions obscènes de la part de certains professeurs à l'égard d'étudiants et de collègues.

Ce comportement s'est prolongé pendant des années sans qu'aucune solution significative ne soit apportée, malgré de nombreuses plaintes , indique le rapport.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée principale de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Rubin Thomlinson, qui a mené l'examen, indique toutefois dans son rapport qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir une image claire de certaines allégations, en partie en raison des accords de non-divulgation.

Le rapport indique que l'université n'a pas précisé la nature des plaintes, si ce n'est qu'elles concernaient des commentaires inappropriés de la part de l'ancien président.

Les syndicats représentant le personnel de l'UPEI ont demandé jeudi à un arbitre indépendant d'examiner le rapport expurgé par l'université. Ils ont déclaré qu'un examen indépendant serait un premier pas important vers la responsabilité et la transparence.

L'unique université de l'île reçoit environ 50 millions $ par an du gouvernement provincial pour son fonctionnement.