Un monde caché sous les forêts

L’industrie forestière doit prendre en compte la gestion des écosystèmes présents dans le sol de la forêt, selon un bilan des connaissances acquises sur les sols forestiers dans les 20 dernières années qui a été publié en mars dernier dans le journal Forest Ecology and Management.

Nous n'avons pas suffisamment réfléchi au sol en tant qu'écosystème vivant, plein de vie et de biodiversité, et à la manière de maintenir cette diversité grâce à une meilleure gestion , affirme Cindy Prescott, professeure au Département de foresterie et conservation de l’Université de la Colombie-Britannique ( UBC ) et coauteure de la publication.

La vie sous la forêt

Sous terre se cachent des milliards de microorganismes, tels que des champignons, des bactéries et des archées, qui forment un monde plein de vie.

C'est fantasmagorique, l'importance que les sols ont pour la biodiversité. Les bactéries dépassent de loin toute biodiversité que l’on peut dénombrer au-dessus du sol , indique Jean-François Boucher, professeur et spécialiste de la lutte contre les changements climatiques dans le secteur forestier à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

La forêt pluviale du Grand Ours, près de Klemtu, en Colombie-Britannique, en octobre 2022 Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ce que l'article nous dit, c'est qu’il faut, pour avoir un maximum de vie dans le sol et de carbone retenu par ce sol, une fourniture constante de carbone, mais qui provient autant de la litière que des racines , explique-t-il.

Cindy Prescott a passé la plus grande partie de sa carrière à étudier l’importance de la litière, c’est-à-dire les feuilles et branches mortes qui tombent naturellement des arbres sur les sols. La découverte d’un autre flux majeur de carbone qui traverse la plante vivante à travers des racines l’a étonnée.

Les arbres vivants ou les arbres avec des racines vivantes pourraient jouer un rôle essentiel dans le maintien de cet écosystème souterrain.

Les deux auteures du bilan, Cindy Prescott et Sue Grayston, suggèrent à l’industrie forestière de s’attarder à la santé des sols de la même manière que l’industrie agricole le fait.

Vers une foresterie plus durable

Nous devons laisser certains arbres vivants. Nous ne devrions pas effectuer de coupe totale dans les forêts et nous devons les répartir dans les zones exploitées , affirme Cindy Prescott.

La littérature scientifique révèle que le système racinaire et le système de champignons mycorhizes se trouvent à environ 7 ou 8 mètres d'un arbre. Une fois que vous êtes à 10 mètres d'un arbre, il n'y a plus d'influence de ce dernier , poursuit-elle.

Cette image datant de 2006 montre la coupe à blanc d'un secteur de la forêt Whiskey Jack, situé sur les terres ancestrales de Grassy Narrows. Photo : Avec la permission de David Sone

Le sol des forêts serait le réservoir le plus stable et le plus important de carbone, selon Jean-François Boucher. Une foresterie qui tient compte de plus en plus de la lutte contre les changements climatiques, c'est une foresterie qui va favoriser la rétention de carbone.

Chaque écosystème est différent, ajoute-t-il, mais l'idée générale, c’est que les arbres apportent une forme de carbone essentielle à la vie dans le sol, et donc essentielle à maintenir le carbone dans le sol stable.