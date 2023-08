Le plus récent sous-variant d’Omicron EG-5, aussi surnommé Eris, a été détecté au Manitoba, selon la province.

La province mène des examens réguliers, et EG.5 a été détecté la semaine dernière dans certains échantillons récoltés à la mi-juillet , a expliqué un porte-parole de la province dans un courriel mercredi.

Le Manitoba n'est pas sûr que ce sous-variant produit des effets différents de ceux engendrés par d’autres sous-variants d’Omicron.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) place EG.5 au même niveau que XBB.1.5 et XBB.1.6, qui font partie de l'arbre généalogique d’Omicron.

Ce sous-variant a d’abord été signalé en février 2023, avant d’être répertorié comme un sous-variant d’Omicron en juillet 2023, affirme l’ OMS dans un rapport d’évaluation des risques publié mercredi.

Depuis lundi, 7300 cas de EG.5 ont été détectés dans 51 pays, la majorité en Chine, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Canada.

Selon l'Agence de santé publique du Canada, EG 5 circulait au Canada au moins depuis le mois de mai. Les autorités estiment que le sous-variant et ses ramifications ont été à l'origine de plus d'un tiers des cas de COVID-19 recensés au Canada entre le 30 juillet et le 5 août, selon un courriel envoyé à CBC .

Par ailleurs, le dernier rapport de surveillance des maladies respiratoires au Manitoba fait état d’un taux de positivité de la COVID-19 de 5 % pour la période du 16 au 22 juillet avec 16 cas signalés.

Le taux de positivité pour la période du 1er au 22 juillet est légèrement inférieur, soit 4 %, mais avec un total de 54 cas.

Toutefois, ces chiffres ne traduisent pas forcément la réalité parce que la province n'effectue plus de tests à grande échelle et n'inclut pas les résultats des tests à domicile dans ses statistiques.

En outre, 19 hospitalisations supplémentaires ont été réalisées, dont 3 aux soins intensifs, au cours des deux premières semaines de juillet.

La province fait également état d’un décès dans la même période.

Le rapport provincial indique aussi que cinq foyers de COVID-19 sont apparus dans des établissements de soins de longue durée entre le 1er et le 22 juillet, dont deux au cours de la dernière période de déclaration.

Sur le plan de l'administration des vaccins, au 22 juillet 2023, 77,4 % de tous les résidents du Manitoba avaient reçu au moins deux doses de vaccin COVID-19. Par ailleurs, 21,7 % des Manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin bivalent.