Le couperet tombe sur la branche jeux vidéo de RDS

Le Réseau des sports (RDS) a mis la hache dans sa section consacrée aux jeux vidéo, dont l’heure sonnera à la fin du mois d’août. Mario Jorge Ramos, qui a lancé RDS Jeux vidéo il y a cinq ans, et trois collaborateurs, ont reçu la triste nouvelle il y a près d’un mois. Bell compte annoncer la nouvelle dans les prochaines semaines.

C’est un projet que j’ai baptisé, que j’ai porté à bout de bras , a écrit Mario Jorge Ramos, coordonnateur au contenu web de RDS Jeux vidéo, sur ses réseaux sociaux.

Avec le balado Du pain et des jeux, mais surtout des jeux!, la websérie Vie de pro avec Stéphanie Harvey, des chroniques et tests de jeux, en plus d’événements de sports électroniques, la section Jeux vidéo de RDS offrait un portrait d’ensemble de l’industrie vidéoludique locale, mais aussi internationale.

Au fil des ans, la plateforme a accueilli des dizaines de chroniqueurs et créateurs de contenu assidus et talentueux , dit Mario Jorge Ramos.

Pour Pierre-Luc Racine, humoriste et chroniqueur depuis quatre ans pour le site, c’était une plateforme francophone et québécoise importante pour faire rayonner notre amour des jeux vidéo , souligne-t-il.

On avait vraiment la complète liberté ce qui nous a permis de faire du contenu saugrenu et original en plus des nouvelles et des critiques habituelles.

Raphaël Lacaille, lui aussi chroniqueur de RDS Jeux vidéo, trouve dommage de perdre cette plateforme qu’il aimait beaucoup. Il souligne au passage le travail incroyable qu’a accompli son collègue Mario Jorge Ramos ces cinq dernières années.

On ne sait pas encore ce qui adviendra du site RDS Jeux vidéo. Selon des sources, la stratégie de Bell ne serait pas encore fixée à l’heure actuelle, à savoir si la plateforme serait utilisée lors d'événements ponctuels en lien avec le sport électronique, par exemple.

Ce qui est certain, toutefois, c’est que l’ensemble des collaborateurs ont maintenant une date de péremption à leur contrat, fixée à la fin août.

[Plusieurs]s’adonnant spécifiquement à RDS Jeux vidéo se cherchent [un emploi] en ce moment, incluant moi , souligne Pierre-Luc Racine, qui ajoute qu’il reste des épisodes de son balado Du pain et des jeux, mais surtout des jeux! à être mis en ligne.

Des signes avant-coureurs

Mario J. Ramos avait le pressentiment que le couperet allait tomber, en raison des coupures de budget en début d’année, et des coupures de postes récentes chez Bell . S’il pouvait compter en 2022 sur une douzaine de collaborateurs, il est passé à trois cette année.

Même sentiment du côté de Raphaël Lacaille, aussi comédien et animateur du balado Es-tu Game? : Ça m’attriste, mais en même temps, on dirait que je le voyais venir .

Ça fait quelques mois, voire un an que je trouve qu’ils ont de la misère à trouver leur public. [...] La mission de base était difficilement compréhensible pour le grand public, notamment parce que ça s'appelait "RDS" Jeux vidéo.