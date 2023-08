Le Bloc québécois invite la population à soutenir les médias régionaux

Alors que Meta cesse de partager les contenus des médias canadiens en réaction à l’adoption du projet de Loi sur les nouvelles en ligne (C-18), le Bloc québécois encourage la population à consulter les médias de proximité en se rendant directement sur leurs plateformes.

On veut faire en sorte que les gens puissent continuer de s’informer avec des sources fiables. Le moyen de faire ça présentement, pendant que Meta continue de bloquer les nouvelles canadiennes, c’est d’inviter les gens à aller directement sur les sites internet des médias régionaux , a indiqué Martin Champoux, député de Drummond, en conférence de presse jeudi à l'Hôtel Chicoutimi.

Celle-ci avait afin pour but de sensibiliser la population aux difficultés qu'affrontent envers le géant du les sources d’information de proximité envers le géant du web Meta.

Selon le député de Drummond et porte-parole du parti politique en matière de Patrimoine, les organisations médiatiques situées en région vivront davantage les contrecoups de l’offensive du géant numérique, et la pertes des revenus pourraient engendrer des pertes d’emplois.

Les médias régionaux sont souvent les plus touchés parce que les effectifs sont souvent moins grands. On a beau couper moins de postes en région, reste que le poste ou les postes qu’on va couper vont avoir un impact beaucoup plus grand sur la qualité de la couverture régionale. On sait très bien que les journalistes ne sont pas capables de couvrir trois conférences de presse ou trois événements en même temps , a expliqué l’élu.

Adopté en juin dernier, le projet de loi C-18 contraint les géants du web à négocier des ententes avec les médias canadiens, afin que ces derniers obtiennent une rémunération pour les reportages partagés sur leurs plateformes. Afin de ne pas avoir à le faire, l’entreprise Meta a par la suite annoncé qu’elle bloquerait les nouvelles diffusées au pays sur Facebook et Instagram.

Une loi mal ficelée , selon Richard Martel

En guise de réponse à la question de Radio-Canada qui cherchait à savoir s’il soutenait les médias régionaux, le député conservateur Chicoutimi—Le Fjord, Richard Martel, a simplement affirmé que la Loi sur les nouvelles en ligne est mal ficelée .

C’est un projet de loi qui est mal ficelé au départ. Il y avait des recommandations que les libéraux ont ignorées. [...] Ensuite, les libéraux, dans leurs consultations, se sont fait dire de ne pas aller où ils sont allés présentement parce qu’il y avait un danger qu’il y ait une guerre comme ça se produit , a expliqué l’élu.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque