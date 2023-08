Le prix du matériel scolaire grimpe en flèche

C’est le moment de l’année où les élèves doivent se procurer des cahiers, des crayons, des cartables, des surligneurs et parfois même un nouveau sac d’école. À quelques jours de la rentrée, plusieurs parents doivent se serrer la ceinture pour assurer les frais liés au retour en classe.

À Sherbrooke, nombreux sont les parents qui sillonnent les rangées du magasin Hamster Mégaburo à la recherche d'articles scolaires à petit prix. L'objectif de nombre d'entre eux est de réduire le plus possible le montant de la facture.

Je pense que cette année, ça va être un petit peu plus haut. Je suis en train de regarder les rabais. C'est sûr qu'avec deux enfants, il faut économiser quelque part , mentionne Alida Malek, qui est mère de famille.

Le budget qu'on a l'habitude d'utiliser pour avoir un certain nombre d'articles a augmenté considérablement , constate de son côté Taoufik Elajl.

Je sens que la facture va être encore plus salée dans les prochaines années. De là l'importance de réutiliser le matériel scolaire des années précédentes pour épargner un peu de sous.

Le prix des articles scolaires a bondi d’environ 30 % en deux ans, selon l’organisme Regroupement partage. Cette hausse pèse sur les familles de l’Estrie, qui se tournent parfois vers du matériel usagé.

De l'aide pour les familles

Avec la hausse du coût de la vie, la hausse des taux d'intérêt, il y a de plus en plus de travailleurs qui ont recours à l'aide alimentaire , constate la directrice des opérations chez Moisson Estrie, Andréanne Béliveau. Pendant la période scolaire, on essaie de mettre un baume en offrant un complément d'articles scolaires.

L’organisme Moisson Estrie offre des sacs à dos et des accessoires scolaires à certaines familles dans le besoin pour diminuer leurs dépenses liées à la rentrée. Andréanne Béliveau affirme toutefois qu'il sera impossible de répondre à la demande, puisque les besoins sont grandissants.

La rentrée scolaire, c’est un moment très important, car il y a plus de dépenses, mais tout au long de l’année, des gens nous appellent pour ouvrir des dossiers, pour revenir. Il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins alimentaires.

Moisson Estrie n'est pas le seul organisme à se mobiliser pour aider les parents à traverser cette période. C’est également le cas d’Estrie Aide.

On a prévu, le 21 août prochain, d'organiser une vente en plein air pour la rentrée. On sait que les gens en ont besoin, mentionne son directeur général, Michel Lessage. On l'avait fait pour notre 25e, et je pense que vu la situation économique et la pression sur les familles, on va réorganiser cette activité.

Les familles ont encore quelques jours pour faire le plein de fournitures scolaires. Moisson Estrie récolte au Carrefour de l'Estrie, jusqu’à vendredi, du matériel qui sera ensuite distribué juste à temps pour la rentrée.

D'après le reportage de Jeanne Trépanier