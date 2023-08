Des membres de la communauté autochtone ont du mal à se loger à Windsor

La montée en flèche du coût de la vie a considérablement allongé la liste d'attente de l’organisme de logement autochtone, Can-Am Urban Native Homes à Windsor.

Il y a environ cinq ans, la liste d'attente pour qu'une personne obtienne un logement à Can-Am Urban Native Homes, était d'environ deux ans , explique Amy Graf, agente de liaison à Can-Am Urban Native Homes.

Aujourd'hui, l'attente est passée à sept ans , ajoute-t-elle.

Selon l'organisme, le prix des maisons, l'augmentation des taux hypothécaires et le coût de l’épicerie sont entre autres les facteurs qui poussent les locataires à rester dans les maisons de transition.

Can-Am Urban Native Homes exploite environ 100 maisons abordables et sécuritaires pour les personnes d'ascendance autochtone vivant dans la ville de Windsor.

Les gens choisissent simplement de rester, ce qui signifie que les personnes sur notre liste d'attente, qui a augmenté de façon exponentielle, attendent également plus longtemps.

Au cours des deux dernières années, nous n'avons eu peut-être que deux déménagements , constate Mme Graf.

Manque de nourriture

Au-delà de la crise de logements, les intervenants multiplient des efforts pour fournir les produits de première nécessité aux familles en difficulté.

Publicité

Mme Graf a remarqué une augmentation importante du nombre de locataires ayant besoin de nourriture. En tant que communauté, en tant que province, en tant que pays, je pense que nous échouons à certains niveaux lorsque les familles luttent pour leurs besoins fondamentaux , affirme-t-elle.

Elle explique qu'il y a cinq ans, elle emmenait quelques clients dans des banques alimentaires par semaine. Elle consacre désormais deux jours chaque semaine à essayer de leur trouver à manger.

C'est très effrayant. Comment travailler sur la santé mentale des gens sans savoir où ils vivent, où ils vont prendre leur prochain repas? , s’interroge-t-elle.

Cette situation semble décourager Mme Graf. Elle souligne que l'état actuel de l'économie a créé un sentiment d'impuissance au sein de la communauté.

On peut avoir le sentiment que les choses ne changeront jamais. Comment vais-je sortir de cette situation? Les gens ne voient plus ces objectifs à long terme. C'est plus un mode de survie.

Selon Mme Graf, en 2019, une étude sur une période de 10 ans sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières Nations a révélé que les taux d'obésité et de diabète sont plus élevés chez les adultes des Premières Nations que dans l'ensemble de la population canadienne, tandis que près de la moitié de toutes les familles autochtones ont de la difficulté à trouver de quoi manger.

Publicité

Initiatives fédérales

Irek Kusmierczyk, le député de Windsor-Tecumseh, a souligné pour sa part que le gouvernement fédéral a mis en place des stratégies visant à réduire le coût de la vie et à lutter contre la crise du logement, à Windsor et ailleurs.

Le gouvernement fédéral avait investi 200 millions de dollars à Windsor pour construire plus de logements , affirme le député fédéral de Windsor-Tecusmey.

Amy Graf est loin de croire que la stratégie fédérale en matière de logement, trouvera des solutions à court terme.

Il y a un niveau de frustration parce que la communauté vient nous voir pour chercher de l'aide, mais nos ressources sont très limitées .

Elle aimerait que des fonds plus importants soient alloués aux groupes vulnérables comme le sien.

Avec les informations de CBC