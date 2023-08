Un médecin en N.-É. veut protéger ses patients contre les virus grâce aux lampes UV

L'utilisation de la lumière UV pour la désinfection est courante en médecine, mais un médecin de la Nouvelle-Écosse veut savoir si elle pourrait freiner la propagation de virus respiratoires dans les foyers de soins.

Le Dr Kenneth Rockwood étudie si les lampes UV montées au plafond des foyers de soins de longue durée peuvent tuer les virus en suspension dans l'air

C'est un problème important, car même avant la pandémie, c'était une cause de décès très fréquente , dit le gériatre de Santé Nouvelle-Écosse.

Les personnes âgées qui vivent dans des établissements de soins de longue durée contractent généralement la grippe, et chez elles, bien plus que quiconque, c'est une maladie mortelle.

Une étude de juin 2020 a aussi révélé que les résidents des foyers de soins de longue durée représentaient 81 % de tous les décès dus à la COVID-19 signalés au Canada, soit le double du taux des autres pays développés.

Les lampes UV sont généralement utilisées pour stériliser des objets ou des espaces inoccupés, mais dans l'étude du Dr Rockwood, les lampes seront installées dans les espaces publics des foyers et programmées pour émettre des niveaux sûrs de lumière UVC.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Kenneth Rockwood de Santé Nouvelle-Écosse est le chercheur principal du projet et professeur de médecine gériatrique à l'Université Dalhousie. Photo : Gracieuseté de Kenneth Rockwood

L'espoir est que ça aidera à éliminer les particules virales dans l'air, mais reste à voir si ce sera efficace, à la fois médicalement et financièrement.

Pour autant que nous sachions, il s'agit de la seule étude enregistrée au monde qui utilise des lampes UV avec des personnes , indique Stefan Leslie, PDG de Recherche Nouvelle-Écosse, qui a investi 2,8 millions $ dans le projet.

Au cours de la première phase des recherches du DR Rockwood, les lumières ont été installées dans deux foyers de soins : celui de Northwood à Halifax et celui de Windsor Elms à Falmouth. L’étude est maintenant dans la phase deux et un troisième site d'essai a été ajouté au foyer Cove Guest Home de Sydney. Les résidents des foyers à l’essai font vérifier leurs yeux et leur peau pour s'assurer que les lumières ne les affectent pas négativement.

Nous nous sommes assurés de rencontrer des gens des foyers de soins infirmiers et de leur parler, de parler à leurs familles, de parler au personnel et d'essayer de dissiper les craintes , assure le Dr Kenneth Rockwood. Et ç’a été vraiment utile!

Il reconnaît aussi que les lampes ne sont pas données.

Nous avons donc intégré une étude de rentabilité qui sera réalisée à la fin une fois que nous connaîtrons leur efficacité , dit le chercheur. Nous connaîtrons alors le coût par cas des maladies qui ont été évitées.

Ouvrir en mode plein écran Saimir Sulaj, co-fondateur d'UVX Inc., montre comment les lampes UV sont installées. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le co-fondateur d'UVX Inc., la compagnie qui fournit les lampes explique qu'il n'y a pas de prix fixe pour chaque lampe, car le prix dépend fortement du nombre d'unités installées et l’entente conclut .

Par contre, Saimir Sulaj ajoute qu'une option de location mensuelle pourrait coûter aux résidents environ 7 $ par mois.

La Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Mount Sinai de Toronto, dit que c’est justement le coût et l'entretien qui ont dissuadé les professionnels de la santé de se servir davantage de la technologie UV.

C'était plus cher que de demander aux gens de faire le ménage et les gens qui faisaient le ménage étaient plus efficaces , dit-elle.

Même si ce n'est pas un miracle, c'est peut-être un pas dans la bonne direction et chaque pas dans le sens de la protection des résidents est bon.

L'étude du DR Rockwood continuera à collecter des données jusqu'à la fin de l'année prochaine. Les résultats pourraient être dévoilés au début de 2025.