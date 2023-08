Une alerte d’orages violents en cours pour la région de la capitale nationale

Environnement Canada a émis une alerte d’orages violents pour plusieurs secteurs de la région de la capitale nationale.

Les secteurs d’Ottawa, de Gatineau, de Low-Wakefield et de la rivière du Lièvre sont concernés.

Le public de la région concernée doit porter une attention particulière aux conditions météorologiques potentiellement dangereuses et prendre les mesures de sécurité qui s'imposent , écrit Environnement Canada qui invite le public à suivre les mises à jour de ses bulletins.

La ligne d'orages violents qui est observée pourrait produire des rafales fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de deux dollars et de la pluie forte.

La ligne d'orages violents s'étire du lac Kashwakamak à Heyworth et se dirige vers l'est à 45 km/h. Un autre orage violent se trouve à 7 kilomètres au sud-ouest de Perth et se déplace vers le nord-est à 65 km/h.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures, rappelle Environnement Canada.

En cas de violents orages, il est recommandé de se mettre immédiatement à l'abri et d'éviter de conduire sur des routes inondées. Gestion des situations d'urgence Ontario conseille également de trouver un abri immédiatement si un phénomène météorologique menaçant est imminent.