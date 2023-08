À une cinquantaine de jours de l'événement, les 10 000 dossards du Marathon de Québec ont trouvé preneur. Les diverses épreuves de ce 24e marathon, soit le 42,2 km, le 21,1 km, le 10 km, le 5 km et le 2 km des jeunes, affichent toutes complet.

On est assurément ravi , s'enthousiasme Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev, en entrevue avec Radio-Canada.

C’est sûr qu’on voyait, au fil des dernières semaines, des derniers mois, que les inscriptions allaient vraiment bon train. On voyait qu’on s’enlignait pour pouvoir afficher complet avant la tenue de l’événement.

En 2022, après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19, un total de 7600 coureurs avaient pris part aux épreuves.

On est à 30 % de plus de coureurs qui vont être avec nous le week-end du 29 septembre au 1er octobre, alors il faut bien les accueillir , lance celle qui est elle-même une coureuse aguerrie.

Pour cette raison, même s'il reste 52 jours avant l'événement, pour bien accueillir ces 10 000 participants-là , insiste Mme Pelchat, l'organisation ne compte pas apporter d'ajustements pour distribuer davantage de dossards.

Évidemment, on va bien assurer notre croissance et c’est sûr qu'à l'avenir, on peut penser qu’on va augmenter notre capacité , ajoute la productrice déléguée.

Un engouement certain pour la course à pied

Le marathon n’est pas le seul événement de la saison 2023 de Je Cours Qc ayant affiché complet.

Le Demi-Marathon de Lévis et le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, tous deux en mai, et le Défi des Escaliers, en juin, ont eu lieu à guichets fermés.

Une tendance qui fait dire à Marianne Pelchat qu’il y a de l’engouement , que la popularité grandissante pour la course à pied à Québec est bien réelle.

Bon, la pandémie a peut-être créé un petit creux de vague, mais on voit que les gens sont de retour au rendez-vous, qu'ils se sont remis à courir , note-t-elle.

Elle indique toutefois que courir dans son quartier, c’est une chose [...] mais décider de faire le saut vers une compétition officielle avec un dossard, c’est autre chose .

Nous, on veut être à la hauteur du défi qu’ils se donnent, bien les accueillir, leur offrir une belle expérience et leur donner le goût de continuer à courir et de participer encore à notre course dans l'avenir.

Le dossard 321

Le Marathon de Québec 2023 verra également des athlètes neurodivergents.

Portant fièrement le dossard 321, Nicolas Giroux, coureur vivant avec une trisomie mosaïque, réalisera l'épreuve du 5 km le 30 septembre.

C’est une nouvelle démarche qu’on fait cette année pour être de plus en plus inclusif et offrir des occasions sportives à ces gens-là , ajoute Mme Pelchat.