De deux à trois ans pour régler les problèmes du train léger?

Les usagers doivent se tenir prêts : les problèmes techniques qu’a connus le train léger d’Ottawa depuis sa mise en service, en 2019, prendront du temps à être réglés.

Lors d’une mise à jour, mercredi, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a fait un état des lieux des travaux d’ajustement nécessaires, dont la conception d’un nouveau moyeu mieux adapté à la réalité du train léger dans la capitale nationale.

Ce sera un long processus. Ils vont essayer d’accélérer le processus de conception, mais bien entendu, il faut mettre l’accent sur la sécurité. Le nouveau modèle prendra un an, par la suite il y aura la fabrication de la pièce et il y a aussi différentes étapes intermédiaires, comme la mise à l’essai des pièces. [...] La conception demandera peut-être un an, puis la fabrication, la mise à l’essai, la mise en œuvre, peut-être une autre année. Il faut être franc, cela peut prendre plus longtemps qu’un an , a-t-il estimé en réponse à une question du conseiller municipal du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper.

Je veux que Alstom prenne son temps [...]. On va s’assurer que le prototype réponde à nos besoins et après, on ira en production.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a expliqué que ce délai n’a rien de surprenant compte tenu de la complexité du système.

Le rail, c’est quand même assez compliqué. [...] Pour un jeu d'un à deux millimètres, on voit ce que ça peut engendrer. Alors, imaginez un nouveau produit! C’est un travail très méticuleux de plusieurs ingénieurs, de plusieurs experts [...] il faut regarder, après ça, toute l’interaction que ça aura sur le véhicule.

Avant de trouver une solution définitive, OC Transpo va donc devoir changer les pièces concernées tous les 60 000 kilomètres, a ajouté le maire.

Reprise complète toujours prévue le 14 août

Même si OC Transpo, le Groupe de transport Rideau (GTR) et le fabricant de trains Alstom n'ont pas encore fait connaître la cause précise de l'incident qui a immobilisé le train léger le 17 juillet dernier, le jeu de roulement semble être un problème récurrent.

L'usure progressive entraîne une fatigue de l'arbre d'essieu, du roulement et du moyeu – les pièces qui relient les roues au train – et ce problème pourrait être résolu par un moyeu plus résistant et plus durable, selon le directeur des services d'ingénierie de la Ville d'Ottawa, Richard Holder.

En ce qui concerne la force, apparemment trop intense, exercée sur les pièces, la Ville a soutenu qu'elle vient tout juste de mettre en œuvre des solutions pour les courbes les plus serrées de la voie.

Ces problèmes concernent notamment le contact constant entre la roue et une protection destinée à empêcher les déraillements, ainsi qu'un manque de lubrification sur le dessus des rails. Et il n'est pas question de redresser le tracé, a toutefois souligné M. Holder.

Après sa panne de mi-juillet, le train léger d’Ottawa a finalement repris partiellement du service le 8 août dernier. La reprise de service complète est prévue le 14 août.