Plus de 4000 infractions enregistrées par les caméras aux feux rouges de Sudbury

À un peu moins d’un mois du premier anniversaire de leur mise en fonction, les six caméras de surveillance aux feux rouges installées par la Ville du Grand Sudbury ont distribué des milliers d’amendes aux automobilistes qui ont enfreint le Code de la route au cours de l’année.

La Ville du Grand Sudbury dresse un bilan positif de la première année d’entrée en fonction de ses six caméras de surveillance des feux rouges, qui depuis septembre surveillent des intersections problématiques au niveau des collisions dans la municipalité.

Selon Joe Rocca, directeur intérimaire des infrastructures et de la planification des immobilisations du Grand Sudbury, en date de juin, les caméras ont épinglé 4050 automobilistes fautifs, qui ont enfreint le Code de la route en ce qui a trait au respect des feux rouges.

Les caméras ont été très efficaces, nous avons choisi des intersections ou historiquement il y a eu des problèmes de collision, et les caméras montrent des résultats auxquels nous nous attendions.

Chaque contravention distribuée par ces caméras est de 325 dollars, ce qui pourrait potentiellement vouloir dire plus d’un million de dollars de revenus pour la municipalité, mais M. Rocca indique que la Ville n’a pas de chiffre exact de revenus engrangé par ces caméras pour le moment.

Ouvrir en mode plein écran Joe Rocca est directeur intérimaire des infrastructures et de la planification des immobilisations du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Selon le conseiller municipal Al Sizer, ce n’est pas une question d’argent pour la municipalité.

De ma perspective, c’est une question de sécurité, parfois des gens vont dire que c’est pour faire de l’argent, mais c’est faux. Nous avons installé ces caméras en réfléchissant à la forte corrélation entre ces intersections et les collisions , indique-t-il.

Une technologie solide comme le roc

La mise en fonction de ces caméras, qui traitent les infractions au Code de la route à l’aide de la technologie, mène parfois à de l’incompréhension de la part de conducteurs fautifs, qui affirment, souvent à tort, qu’ils ne méritaient pas la contravention qu’ils ont reçue.

M. Rocca affirme que la technologie qui surveille les intersections fonctionne de manière à prévenir les erreurs.

Une photo est prise de chaque véhicule qui approche une intersection alors que la lumière tourne au jaune, un calcul est fait prenant en compte la vitesse du véhicule et la durée restante de la lumière jaune, si la vitesse du véhicule qui approche est trop élevée pour un arrêt complet selon ce calcul, la caméra se prépare à prendre une photo , explique M. Rocca.

Ouvrir en mode plein écran Une des caméras de feu rouge est installée à l'intersection des routes Cedar et Paris. Photo : CBC / Jonathan Migneault

Il s’agit d’une technologie solide comme le roc, c’est de l’équipement qui est utilisé partout en province depuis plus de 20 ans, qui identifie bien ceux qui brûlent les feux rouges et qui leur envoie une contravention , ajoute-t-il.

Il indique que les personnes qui ont des questions sur leur contravention finissent par comprendre qu’ils sont en faute.

M. Sizer rappelle que les images et les calculs des machines sont envoyés vers une tierce partie à Toronto pour analyser les données et déterminer s’il y a définitivement une infraction, et ce avant qu’une contravention soit envoyée au conducteur fautif .

Ouvrir en mode plein écran Al Sizer est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Malgré le succès de cette première implantation, la Ville ne prévoit pas pour le moment en ajouter davantage dans la région.

Avec les informations d'Ashishvangh Contractor de CBC.