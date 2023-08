Une immersion au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour apprendre le français

Cet été, 300 jeunes anglophones issus des quatre coins du Canada sont venus dans la région pour développer leurs compétences dans la langue de Molière.

En plus de passer plusieurs heures en classe au Cégep de Jonquière, à Saguenay, les élèves de 13 à 15 ans ont notamment fait de la randonnée, du sport et de la photographie. Ils ont également observé les baleines et se sont rendus dans plusieurs lieux culturels, car le programme Explore, auquel ils ont participé, vise à favoriser l’apprentissage d’une langue seconde grâce à une immersion de trois semaines dans un univers francophone.

Je suis particulièrement fier de voir à quel point les jeunes progressent en trois semaines. Plusieurs réussissent à surmonter leur gêne et leur niveau d’aisance s’améliore considérablement au fil des jours , indique le coordonnateur du Centre linguistique de Jonquière, Marc-André Laberge, par communiqué.

Je suis toujours impressionné quand un jeune me dit qu’il a rêvé en français après une semaine chez nous. Ils ont vécu une formidable expérience humaine et de formation.

Selon son employeur, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région particulièrement intéressante pour enrichir et solidifier son anglais, car les activités urbaines et en nature qu’elle offre permet de se familiariser avec un vocabulaire varié.

Des étudiants internationaux

Au cours des prochains mois, des jeunes venus du Japon, de la Colombie et du Mexique seront hébergés pendant 14 semaines par des résidents de Jonquière. Le Centre linguistique, qui organise et supervise les séjours, est d’ailleurs à la recherche de familles d’accueil.

Financé par le gouvernement du Canada, le programme Explore est offert dans plusieurs institutions d’enseignement au pays.